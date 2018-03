Apple conferma le date della prossima WWDC

Apple conferma che sta usando i server di Google per ospitare i dati di iCloud : Apple ha ammesso che sta utilizzando i server del rivale Google per ospitare i dati di iCloud, la piattaforma cloud della casa di Cupertino. A riferirlo è CNBN poche ore fa. Le prove per questa nozione possono essere rintracciate grazie ad uno dei più recenti documenti di sicurezza iOS, disponibili a chiunque voglia leggere sul sito della Apple. Il documento ora afferma chiaramente che la casa di Cupertino sta immagazzinando pezzi crittografati ...

Falla nei processori - Apple conferma : "Coinvolti anche Mac - iPhone e iPad" : Nemmeno i Mac, iPhone e iPad sono immuni dalle vulnerabilità riscontrate nei microprocessori che hanno portato a un allarme generalizzato rispetto al rischio di furti di dati da parte di hacker. A riferirlo è la stessa...

iOS e MacOS sono a rischio - Apple conferma la falla nei processori : Indietro 5 gennaio 2018 ROMA – Dopo l’iniziale silenzio, Apple conferma la falla nei processori. Il caso vulnerabilità dei computer scoppiato ieri. Il problema riscontrato sui microchip montati è reale. Tutti i dispositivi iOS e MacOS sono a rischio. Al momento, però, spiega la società in una nota ufficiale, “non è possibile sapere quale impatto […] L'articolo iOS e MacOS sono a rischio, Apple conferma la falla nei processori sembra essere ...

Tecnologia - allarme sicurezza : Apple conferma - sono a rischio tutti i Mac : Con una nota ufficiale, Apple ha spiegato che tutti i sistemi e i dispositivi Mac sono esposti a falle di sicurezza, “anche se non ci risultano attacchi che stanno interessando i nostri clienti in questo momento“: la nota conferma quindi la presenza di falle rilevate nei microchip installati in milioni di computer in tutto il mondo e che queste interessano anche i loro dispositivi. Apple ha specificato che iOS 11.2, macOS 10.13.2 e ...