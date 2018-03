Apparecchio trasparente per denti fisso o mobile | costo e come funziona

correttainformazione

: @carletto976 Ahah no sarebbe il bite (colpa del correttore), che è una specie di apparecchio mobile trasparente - dettomanza : @carletto976 Ahah no sarebbe il bite (colpa del correttore), che è una specie di apparecchio mobile trasparente -

(Di martedì 13 marzo 2018) Ad ogni età può certamente capitare di avere problemi a che fare con i, con conseguenze poi che si ripercuotono anche su tutto il resto del corpo; una dentatura storta può infatti portare a soffrire di determinate patologie legate alla schiena,ad esempio la scoliosi, maggiormente diffusa nei ragazzi in età da sviluppo, oppure ancora emicrania e gengive arrossate. Se ieri era però un problema e per molti anche una vergogna, indossare l’ai, da oggi possiamo benissimo affermare che la situazione è nettamente cambiata. Pensate che esistono e vanno a ruba i cosiddetti apparecchi trasparenti, che portati solo di notte o solo per poco tempo, riescono a raddrizzare la dentatura e a risolvere il problema. Andiamo a soffermarci suldi questi apparecchi sia fissi che mobili, e suno.l’invisibile e quanto costa Gli ...