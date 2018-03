Strage di Latina - Antonietta Gargiulo è uscita dalla prognosi riservata : migliora ed è seguita dagli psicologi : E' uscita dalla prognosi riservata all'ospedale San Camillo di Roma Antonietta Gargiulo, la 39enne ferita a Cisterna di Latina dal marito, il carabiniere Luigi Capasso, che ha poi ucciso le due figlie e si è suicidato. Lo ha reso noto il programma di Rai Tre 'Chi l'ha visto?' nella puntata di stamani.I sanitari hanno dato il nulla osta per il trasferimento della donna dalla terapia intensiva al reparto di chirurgia generale. Gargiulo ...

Latina - Antonietta migliora | Venerdì i funerali delle figlie : Latina, Antonietta migliora | Venerdì i funerali delle figlie La moglie di Capasso, Antonietta Gargiulo, ancora non sa della tragica fine delle sue due figlie. Ancora in Terapia intensiva al San Camillo, la donna non è più sedata

Strage di Latina - migliora Antonietta ma non sa ancora delle figlie : migliorano le condizioni di Antonietta Gargiulo, la moglie di Luigi Capasso, il carabiniere che ha ucciso le due figlie di 8 e 14 anni prima di suicidarsi. La donna non è più sedata ed è ricoverata nella terapia intensiva del San Camillo di Roma. Per le sue condizioni, secondo quanto si apprende, non le è stato ancora comunicato della morte delle f...

Omicidio Rho - pensionata sgozzata in casa/ Uccisa Antonietta Migliorati : arrestato il vicino : pensionata sgozzata in casa nel milanese, precisamente a Rho, ad agosto, arrestato il vicino di Antonietta Migliorati: è un pregiudicato di cinquantatre anni accusato di Omicidio(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 13:00:00 GMT)

Omicidio a Rho : arrestato il vicino di casa di Antonietta Migliorati - la donna morta sgozzata : E' stato arrestato il vicino di casa di Antonietta Migliorati, la donna sgozzata a Rho. I carabinieri del Comando provinciale...