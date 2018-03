Anticipazioni spagnole Il Segreto | Nicolas uccide l’assassino di Mariana

Il Segreto - Anticipazioni trame spagnole : Nicolas diviene assassino : Nicolas, dopo la morte della moglie Mariana, è rimasto da solo con la figlia Juanita. Il futuro gli riserverà ancora dolore, visto che il fotografo – avvocato non si darà pace, finchè non avrà vendicato la morte della moglie, che succederà? Il Segreto anticipazioni, puntate spagnole: guai per Nicolas Prima di arrivare a ciò che turberà non poco Nicolas, premettiamo che il suo matrimonio con Mariana è sempre stato traballante. La madre del ...

Una Vita - Anticipazioni spagnole : il matrimonio e la promessa : anticipazioni Una Vita, puntate spagnole: Teresa si sposa Teresa Sierra si sposerà nelle prossime puntate di Una Vita. Negli episodi in onda in Italia, la dolce maestra di Acacias 38 si riavvicinerà a Mauro, spiazzando Fernando. Presto però i tranelli di Cayetana metteranno fine alla felicità della Sierra. Nelle puntate spagnole di Una Vita, la Sotelo Ruz tenterà di uccidere San Emeterio che si salverà. Tutti crederanno che l’ispettore ...

Severo muore al Segreto? Anticipazioni spagnole sul marito di Candela : Severo muore al Segreto? Anticipazioni spagnole non mancano nemmeno questa volta. Ci soffermiamo sul difficile periodo che dovrà attraversare questo personaggio, che conoscerà il vero significato della solitudine e quello della disperazione: arriverà al punto di chiedersi perché continua a vivere se il mondo si è accanito contro di lui e non gli ha lasciato nulla... Severo Santacruz perderà tutto e non si sentirà più in grado di dare una svolta ...

Il Segreto Anticipazioni spagnole (settima e ottava stagione) : la fine di Francisca Montenegro : Cosa ci rivelano le ultime anticipazioni spagnole del Segreto? Dopo la rivolta avvenuta a Puente Viejo, Francisca Montenegro se la vedrà proprio brutta: per lei non ci sarà via di scampo e accetterà dignitosamente il suo destino, che verrà deciso direttamente dal popolo. I cittadini non vorranno più avere a che fare con una tiranna e voteranno per la sua condanna a morte: la fucilazione dovrà avvenire il prima possibile, per non dare alla ...

Il Segreto - Anticipazioni puntate spagnole : sensi di colpa per Prudencio : Ritornano per voi le anticipazioni sulle puntate spagnole de Il Segreto e mostreranno che cosa succederà a Puente Viejo. Ricordando che le puntate spagnole sono trasmesse in anticipo, rispetto a quelle italiane, durante i prossimi mesi assisteremo ai notevoli sensi di colpa da cui saranno oppressi Prudencio ed anche altri, per la morte della piccolo Ana. anticipazioni spagnole Il Segreto: Prudencio si sente in colpa Purtroppo i nodi vengono al ...

Il Segreto - Anticipazioni spagnole : NICOLAS uccide l’assassino di MARIANA e viene arrestato! : Tristi novità in arrivo nelle puntate spagnole de Il Segreto: stando a quanto si apprende dalle anticipazioni riportate dal portale web Cultura En Serie, NICOLAS Ortuño (Alejandro Siguenza) verrà arrestato con l’accusa di omicidio. Per comprendere meglio questo fondamentale passaggio della storia, è quindi necessario spiegarvi che cosa sta effettivamente accadendo nella penisola iberica… Come abbiamo avuto modo di anticipare in ...

Una Vita Anticipazioni - puntate spagnole : Felipe cacciato da Celia : Felipe, come mostrano le anticipazioni sulle puntate spagnole, avrà pane per i suoi denti con l’arrivo della suocera, la madre di Celia. Quest’ultima, messa da parte la sua attrazione per Cruz, penserà di raggiungere Tano, il loro figlio, per stare insieme a lui, almeno per il momento. L’avvocato intanto pagherà per il dolore provocato alla moglie e rimarrà completamente sulla strada. anticipazioni spagnole Una Vita: problemi ...

Il Segreto Anticipazioni spagnole : cosa accadrà nella seconda metà del mese di Marzo : Spoiler provenienti dalla Spagna rivelano cosa accadrà nelle puntate italiane in onda nella seconda parte del mese.

Chi è Irene del Segreto? Anticipazioni spagnole su cosa nasconde questo nuovo personaggio : Chi è Irene del Segreto? Anticipazioni spagnole ci permettono di capire cosa nasconde questo nuovo personaggio, comparso a Puente Viejo per dare un messaggio importante a Severo Santacruz. Una ragazza carina, semplice, apparentemente senza troppi fantasmi del passato da affrontare, che riuscirà a piacere a non pochi abitanti del paesino. Ma - come ben sapete - tutti coloro che mettono piede a Puente Viejo hanno o dei seri problemi psicologici o ...

Una Vita Anticipazioni spagnole : nuovo amore per Leonor dopo Pablo : anticipazioni spagnole Una Vita: ad Acacias arriva Íñigo, nuovo amore per Leonor Le anticipazioni spagnole di Una Vita parlano di un nuovo amore per Leonor. La Hidalgo perde il suo amato Pablo. Quest’ultimo, purtroppo, muore a causa di un grave incidente. E mentre in Spagna erano tutti convinti di vedere la giovane vedova lasciare Acacias, […] L'articolo Una Vita anticipazioni spagnole: nuovo amore per Leonor dopo Pablo proviene da ...

Una Vita - Anticipazioni puntate spagnole : nuovi intrighi di Cayetana : Intriganti ed avvincenti le anticipazioni che provengono dalla Spagna sulla soap iberica Una Vita. Non è una novità che Cayetana si è finta pazza per farla franca dall’accusa rivoltale per l’omicidio di Humildad. Grazie all’intervento della sua complice ed amica Ursula, la Sotelo riuscirà ad ottenere l’indulto, ma in seguito, tornata libera le verrà chiesta un’azione incredibile, la scoprirete ...