Annunciato V-Rally 4 per PS4 | Xbox One | Switch e PC

A distanza di ben 15 anni torna la serie V-Rally su PC e console di attuale generazione. Bigben Interactive e Kylotonn Entertainment hanno annunciato V-Rally 4 per PlayStation 4, Xbox One, e PC. Come riporta Gematsu, V-Rally 4, sviluppato da Kylotonn Racing Games (WRC 7 e Tourist Trophy Isle of Man) segna il ritorno della serie a distanza di parecchi anni da V-Rally 3 per PlayStation 2, Xbox, GameCube, Game Boy Advance e PC. V-Rally debuttò sulla prima PlayStation nel lontano 1997. Tra le feature previste per V-Rally 4, si parla di una modalità carriera profonda ed emozionante, tracciati e auto su licenza e supporto al multiplayer online.