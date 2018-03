Annientamento | il libro da cui è tratto il film Netflix

gqitalia

: ma la gente che si lamenta della differenza tra libro e film di annientamento ha letto SERIAMENTE il libro???? era… - citrepiotta : ma la gente che si lamenta della differenza tra libro e film di annientamento ha letto SERIAMENTE il libro???? era… - cristianodemajo : RT @RivistaStudio: Tratto dal primo libro della Trilogia dell’area X di Jeff VanderMeer, segue la missione suicida di un gruppo di donne ht… - pumilta : RT @RivistaStudio: Tratto dal primo libro della Trilogia dell’area X di Jeff VanderMeer, segue la missione suicida di un gruppo di donne ht… -

(Di martedì 13 marzo 2018) Quattordici miglia nei boschi, percorse su e giù da uno scrittore nel corso diciassette anni di passeggiate in mezzo alla natura; e un faro, nel mezzo di questo angolo ancora selvaggio della Florida settentrionale. È la prima ispirazione di(Annihilation), il romanzo del 2014 che nel giro di pochissimo è diventato unper. E prima ancora è stato tradotto in italiano per Einaudi. Non una cosa ovvia per quello che in definitiva è il primo di una trilogia di uno dei più strani – e importanti – scrittori del fantastico contemporaneo, che fino ad allora era inedito nella nostra lingua. James VanderMeer è, per sua stessa definizione, uno scrittore New Weird, un sottogenere che mette insieme fantasy, fantascienza e horror, ripudiando i canoni classici proprio di fantasy, fantascienza e horror. E consi è portato a casa un classicissimo premio di ...