Animali Fantastici | I crimini di Grindelwald | il primo teaser

: Bacchette in alto: oggi vi mostreremo il teaser trailer di Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald!… - WarnerBrosIta : Bacchette in alto: oggi vi mostreremo il teaser trailer di Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald!… - p_arm : Il teaser del secondo #AnimaliFantastici: - Giorgia_59 : #animalifantastici Quando vedo Hogwarts nel trailer di Animali Fantastici -

(Di martedì 13 marzo 2018) Cresce l’attesa per il secondo capitolo della nuova saga cinematografica legata al mondo di Harry Potter e nata anch’essa nata dalla penna di JK Rowling:: Idi, questo il titolo del prossimo film, uscirà infatti il prossimo novembre. Dopo la prima avventura uscita nel 2016, torneremo dunque ad occuparci del magizoologo Newt Scamander, autore del libroe dove trovarli. In queste ore è uscito ilche ci rivela le immagini inedite delle sue imprese che, dopo l’America, lo porteranno invece a Parigi. Come si vede nel breve video di anticipazione, il malvagio stregone Gellert(interpretato da Johnny Depp) si è liberato dalla prigione del Macusa, il ministero della magia americano, e si è rifugiato in Europa. Per la prima volta vediamo anche un giovane Albus Silente, a cui dà il volto Jude Law: ...