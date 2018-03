Animali Fantastici | I Crimini di Grindelwald | il primo teaser trailer

Animali Fantastici : I crimini di Grindelwald - il primo teaser : Cresce l’attesa per il secondo capitolo della nuova saga cinematografica legata al mondo di Harry Potter e nata anch’essa nata dalla penna di JK Rowling: Animali Fantastici : I crimini di Grindelwald , questo il titolo del prossimo film, uscirà infatti il prossimo novembre. Dopo la prima avventura uscita nel 2016, torneremo dunque ad occuparci del magizoologo Newt Scamander, autore del libro Animali Fantastici e dove trovarli. In ...

Da Harry Potter a Gli Animali Fantastici - tutti i film legati a J.K. Rowling : “Il signore e la signora Dursley, di Privet Drive numero 4, erano orgogliosi di poter affermare che erano perfettamente normali….” con questo incipit la storia della letteratura, del cinema e soprattutto della bravissima J.K. Rowling sono completamente cambiate: è questo infatti l’inizio del primo libro della Rowling , pseudonimo di Joanne Rowling (la K sta per Kathleen il nome della nonna), Harry Potter e la Pietra ...

Animali Fantastici 2 : Daniel Radcliffe rompe il silenzio sulla controversia che ha colpito Johnny Depp - Best Movie : L'attore protagonista della saga di Harry Potter ha detto la sua durante un'intervista con Entertainment Weekly , facendo riferimento a star sia dello sport che del suo stesso franchise, accusate di ...

Animali Fantastici 2 : Nuove foto dal set : Quasi a regalarci una prima emozione del prossimo 2018, la Warner Bros caccia fuori Nuove foto dal set di Animali fantastici 2 : I crimini di Grindelwald. La nuova grande saga della Warner che segue il filone della ormai celeberrima saga di Harry Potter, anche dopo un primo episodio non amato da tutti, porta molta curiosità in casa degli amanti del genere. Animali fantastici 2: I crimini di Grindewald è previsto in sala dal 15 novembre 2018 ed ...