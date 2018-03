Ancora sette partite per inseguire il salto

Pil 2017 : secondo stime Istat crescita più alta da sette anni. Ancora sotto livelli pre-crisi : Nella media del 2017 il Pil è aumentato dell'1,4% rispetto all'anno prima. Lo rileva l' Istat nella prima stima sulla crescita in termini grezzi, basata su dati trimestrali. Bisognerà però aspettare il primo marzo per conoscere il dato di riferimento per la politica economica

Pallanuoto : il Setterosa vince Ancora in amichevole con l’Australia. Azzurre vittoriose 9-6 a Perth : Due su due. Il Setterosa sta preparando al meglio la prossima Europa Cup con una serie di amichevoli in terra australiana, precisamente a Perth, contro la Nazionale di casa. Arriva il secondo successo in due uscite per la nazionale italiana contro quella oceanica: oggi le Azzurre di Fabio Conti si sono imposte per 9-6. Grandi protagoniste sono le stelle della squadra: Emmolo e Bianconi, con tre reti a testa. Terza amichevole in programma domani, ...