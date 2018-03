wired

: Anche l’iPad Pro avrà il riconoscimento facciale #pcexpander #cybernews - pcexpander : Anche l’iPad Pro avrà il riconoscimento facciale #pcexpander #cybernews - scoopscoop6 : Anche l’iPad Pro avrà il riconoscimento facciale -

(Di martedì 13 marzo 2018) Per Apple sono in arrivo mesi intensi, caratterizzati dal lancio di diversi prodotti interessanti: pochi giorni fa è emersa in Rete una nota di un analista di Rosenblatt Securities che informava gli investitori del probabile arrivo di un nuovo iPad Pro dal design rinnovato in tempo per l’annuale Worldwide Developers Conference di Apple che dovrebbe tenersi intorno all’inizio di giugno. Stando alle previsioni il tablet dovrebbe portare per la prima volta lo stesso sistema di sblocco ideato per iPhone X, la tecnologia Face ID che analizza la conformazione del viso in tre dimensioni e la usa come chiave d’accesso. Il passo era stato anticipato già mesi fa dagli analisti di Kgi Securities, mentre resta poco chiaro se il nuovo modellouna tacca per l’alloggiamento dei sensori richiesti oppure se questi ultimi saranno ospitati all’interno di una sottile ...