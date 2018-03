Anche a Savona la cartolina con bollo tematico per il pesto genovese al mortaio

Savona "in coda" : Anche per Annalisa alla Feltrinelli Point - FOTO e VIDEO - : Un vero e proprio bagno di folla. Oggi pomeriggio presso la Feltrinelli Point di Savona , la cantante valbormidese , ora residente nella città della Torretta, Annalisa Scarrone ha incontrato i suoi ...

Maltempo : forti nevicate sulla A6 Torino-Savona - fiocchi Anche in citta' : Perturbazione atlantica verso l'Italia. Fenomeni in intensificazione al nord-ovest. neve a Torino! Maltempo/ Una vasta perturbazione atlantica è in movimento verso la nostra penisola e, come...