ANAS - nel mese di febbraio traffico in salita su tutta la rete : febbraio in crescita per il traffico della rete stradale e autostradale di oltre 26 mila km gestita da ANAS . L' Indice di Mobilità Rilevata , IMR , dell 'Osservatorio del traffico ha infatti ...

Golf - European Tour 2018 : Matt Wallace trionfa nell’Hero Indian Open! Battuto Andrew Johnstone al playoff. Crollano Edoardo Molinari e Matteo MANASsero : Matt Wallace trionfa nell’Hero Indian Open al termine di un duello tutto inglese e porta a casa il suo secondo trofeo nel circuito dell’European Tour dopo la vittoria nell’Open de Portugal 2017. Wallace ha prevalso alla prima buca di playoff sul percorso par 72 del DLF Golf&Country Club di New Delhi, piazzando un birdie alla 18 a fronte del par di Andrew Johnston, suo avversario allo spareggio decisivo, dopo la rimonta che ...

Golf - European Tour 2018 : Emiliano Grillo consolida la leadership nell’Hero Indian Open. Edoardo Molinari a ridosso dei migliori - crolla Matteo MANASsero : Emiliano Grillo vola a metà gara dell’Hero Indian Open, torneo inserito nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del DLF Golf&Country Club di New Delhi. L’argentino ha realizzato un secondo giro sensazionale in 68 colpi (-4), allungando in vetta alla classifica fino a quota -11 e acquisendo 4 lunghezze di vantaggio sul suo più immediato inseguitore, l’Indiano Shubhankar Sharma, ...

Golf - European Tour 2018 : Matteo MANASsero vola nel primo giro dell’Hero Indian Open! L’azzurro è secondo dietro a Emiliano Grillo : Matteo Manassero fenomenale nel primo giro dell’Hero Indian Open, torneo inserito nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del DLF Golf&Country Club di New Delhi. L’azzurro è secondo al termine del primo round con una tornata in 67 colpi, che lo pone a quota -5 a pari merito con lo spagnolo Pablo Larrazabal, lo statunitense Paul Peterson, il francese Adrien Saddier e il sudafricano ...

ANAStacia apre 'Anima Festival' nelle Langhe il 28 giugno : Sarà Anastacia, la star planetaria di hits quali 'I'm Outta Love' e 'Left Ouside Alone' ad aprire, il 28 giugno la terza edizione dell'Anima Festival all' Anfiteatro dell'Anima di Cervere , Cuneo, . ...

Nuovi concerti di ANAStacia in Italia nel 2018 tra Pordenone e Genova : le date e i biglietti in prevendita su Ticketone : Annunciate nuove date del tour di Anastacia in Italia nel 2018: la cantante statunitense torna nel nostro Paese per una serie di concerti in alcune città Italiane. Anastacia sarà impegnata nel corso dei prossimi mesi in un lungo tour europeo, che farà tappa per ben 7 concerti in Italia. La cantautrice, infatti, ha annunciati i primi concerti a maggio nelle città di Brescia, Roma, Bologna e Milano (info alla seguente pagina). Alle date ...

Maltempo - ANAS : chiuso da stasera il Tunnel di Tenda : A causa della presenza di neve sul versante francese, come comunicato dal Dipartimento delle Alpi Marittime, dalle ore 21.00 di oggi mercoledì 28 febbraio e fino alla ore 6.00 di domani 1 marzo 2018, sarà chiuso al transito il Tunnel di Tenda sulla strada statale 20 ”del Colle di Tenda e di Valle Roja”, dal km 108,700 al km 111,900, in provincia di Cuneo. Lo comunica l’Anas. I percorsi alternativi consigliati sono ...

Tiro con l'arco - Campionati Italiani Indoor 2018 : Massimiliano Mandia e Tatiana Andreoli campioni nel ricurvo - Elia Fregnan e ANAStasia ... : Terzo posto per Alberto Simonelli, reduce dall'argento iridato a squadre, che supera Jacopo Polidori 147-140 e riceve anche il premio come miglior arciere paralimpico al mondo della stagione 2017. ...

Tiro con l’arco - Campionati Italiani Indoor 2018 : Massimiliano Mandia e Tatiana Andreoli campioni nel ricurvo - Elia Fregnan e ANAStasia ANAStasio nel compound. Tutti i podi e i risultati : Si sono conclusi oggi a Rimini i Campionati Italiani Indoor di Tiro con l’arco. Una competizione che ha visto protagonisti oltre 900 atleti che si sono sfidati per conquistare il titolo tricolore. Andiamo quindi a scoprire Tutti i vincitori e i risultati di questa 35ma edizione. ricurvo Massimiliano Mandia rispetta il pronostico e conquista il terzo titolo italiano Indoor. L’atleta delle Fiamme Azzurre ha superato in finale Federico Musolesi per ...

'A Senigallia eutANASia degli alberi senza precedenti nella storia' : ... e se si mette poi a protestare quando vede che le motoseghe comunali spianano interi viali, sappia che non è con il Comune, ma con la Scienza che ha a che fare. Ciò detto, stavolta parliamo di ...

Golf - European Tour 2018 : Matthieu Pavon crolla nell’NBO Oman Open - in tre in testa. Matteo MANASsero scivola fuori dalla top 10 : Cambio al vertice dopo il terzo giro dell’NBO Oman Open. Il francese Matthieu Pavon è letteralmente crollato dopo una giornata complicata, chiusa con tre colpi in più rispetto al par. La chiave è stata la buca 3, in cui il transalpino ha fatto segnare un doppio bogey: a nulla è servito il colpo recuperato alla 4 perché alla 5 e alla 8 Pavon ne ha persi altri due. Uno score che lo ha fatto scivolare dalla testa della classifica fino al ...

Golf - European Tour 2018 : Matthieu Pavon vola in testa all’NBO Oman Open - Matteo MANASsero resta nella top ten : Un francese al cOmando dell’NBO Oman Open, torneo del circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 dell’Al Mouj Golf Course di Muscat. Matthieu Pavon ha realizzato un gran secondo giro in 65 colpi (-7), recuperando 5 posizioni e giungendo al giro di boa a quota -11, con due lunghezze di vantaggio sull’inglese Matthew Southgate, rimasto a contatto col francese fino all’ultima buca, ...

CAPPATO HA UCCISO DJ FABO?/ Il giochetto che trasforma la difesa della vita nel diritto all'eutANASia : Il processo a Marco CAPPATO approda alla Corte costituzionale. alla base dei giudici milanesi c'è il "diritto di morire". Ma la Cedu dice un'altra cosa. CARLO TREMOLADA(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 06:09:00 GMT)CAPPATO HA UCCISO DJ FABO?/ Se il Samaritano della morte diventa un eroe nazionale, di R. FarinaEUTANASIA?/ Dj Fabo, aveva ragione Valeria: "Vorrei che questa notte non finisse mai…", di V. Capasa

Con PANASonic il Chromecast audio ora è integrato nello stereo : ... la radio FM e DAB+ ma il punto di forza è il Chromecast audio integrato , capace di sfruttare la connessione wi-fi per usufruire dei servizi di streaming musicale senza l'aggiunta del dongle esterno.