Amici 17 | Paola Turci cambia idea su Nicole che scoppia a piangere

Amici 17/ Paola Turci torna da Emma "La bellezza non ti farà andare al serale" : Amici 17, verso il serale: la prima maglia verde non è stata ancora assegnata. Luca Vismara esprime la sua delusione nei confronti dei compagni mentre Vittorio parla con Luca Tommassini.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 14:03:00 GMT)

Tripla sfida per Irama ad Amici 2018 prima del serale : le scelte di Paola Turci e i 3 aspiranti concorrenti : Sabato 10 marzo su Canale 5 vedremo una Tripla sfida per Irama ad Amici 2018. Il cantante è entrato in ritardo rispetto agli altri colleghi già nella scuola di Amici di Maria De Filippi da mesi e deve quindi dimostrare, più di tutti gli altri, di meritare un posto al serale. "Essendo entrato tardi devi farti il mazzo", anticipa la docente di canto Paola Turci che nella scorsa puntata ha proposto alla commissione una triplice sfida per Irama ...

Amici 17 : Irama in sfida con 3 ragazzi per volontà di Paola Turci : Paola Turci manda ancora in sfida Irama contro 3 ragazzi ad Amici 2018 Le motivazioni sono le stesse che da due settimane a questa parte Paola Turci ripete durante gli speciali del sabato di Amici 17: Irama è un ragazzo con un grandissimo talento, purtroppo però è entrato nella scuola troppo tardi rispetto gli altri e deve quindi dimostrarle di meritarsi veramente il Serale del programma. La sfida, più che con gli altri è con se stesso. Paola ...

Scontro tra Alessandro dei The Jab e Rudy Zerbi ad Amici 2018 : intervengono Michele Bravi - Paola Turci e Giusy Ferreri : Lo Scontro tra Alessandro dei The Jab e Rudy Zerbi ad Amici di Maria De Filippi continua. Non è la prima volta che il concorrente viene ripreso dai docenti di canto a causa del suo carattere e nel nuovo appuntamento di Amici 2018 del 27 febbraio, su Real Time, viene mostrato cosa è successo dopo la diretta di sabato scorso. Alessandro dei The Jab è finito dinanzi alla commissione di canto per tentare l'accesso al serale di Amici, di prossimo ...

Amici 17 - Paola Turci consola Irama : “Io vedo le tue ferite” : Paola Turci incoraggia Irama a Amici 2018 Paola Turci ha voluto incontrare durante la puntata di Amici 17 di oggi Irama, il quale non si sente soddisfatto del suo percorso all’interno della scuola. In particolare, l’ex concorrente di Sanremo vorrebbe eguagliare un altro ragazzo di Amici, che è diventato anche un suo grande amico. Irama ha menzionato Einar, del quale invidia la sua purezza mentre canta. L’insegnante ha avuto ...

Amici 2018 - i figli di Paola Turci? A parlarne è proprio lei! : Sono tante le domande sulla vita privata di Paola Turci: figli, famiglia, ex marito e compagno, queste sono le curiosità che più di altre vengono ricercate e sono oggetto di domande da parte vostra, e quindi siamo qui a riassumere ciò che è successo nella vita della cantante fino a oggi. E c'è molto da raccontare, inoltre Paola non si è mai tirata indietro nel corso delle interviste dal rispondere a domande sui suoi sentimenti e su ciò che si ...

Francesco - l’Amicizia con Paola e la lite con Eva : parla Alfonso Signorini : Francesco Monte all’Isola dei Famosi: Alfonso Signorini parla di Paola e delle accuse di Eva L’Isola dei Famosi ha riaperto i battenti da sole due settimane, eppure non si parla d’altro se non dei naufraghi. In particolar modo, il pubblico ha gli occhi puntati su Francesco Monte. L’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez è già divenuto […] L'articolo Francesco, l’amicizia con Paola e la lite con Eva: parla Alfonso ...

Amici 17/ Diretta pomeridiano : Carmen vince la sfida - la frecciatina di Paola Turci (27 Gennaio 2018) : Amici 17, anticipazioni e Diretta: Vittorio Ardovino in sfida, Luca Vismara sempre più in crisi dopo la nuova discussione con Rudy Zerbi. Nuove eliminazioni in arrivo?(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 15:20:00 GMT)

Emma Muscat in crisi lascia Amici 17?/ Parole forti e critiche anche da Paola Turci : Rudy Zerbi aiuta Emma Muscat, cantante di Amici 17, a superare il blocco emotivo sul palco, per via del giudizio della gente. Ascolterà i suoi preziosi consigli?(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 14:02:00 GMT)

Amici 17/ Anticipazioni e diretta pomeridiano : Ghali e Paola Turci "ospiti" (27 Gennaio 2018) : Amici 17, Anticipazioni e diretta: Vittorio Ardovino in sfida, Luca Vismara sempre più in crisi dopo la nuova discussione con Rudy Zerbi. Nuove eliminazioni in arrivo?(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 13:45:00 GMT)

Amici 17 - Paola Turci critica Carmen : “Canti da signora” (video) : .@PaolaTurci vuole che Carmen lavori maggiormente sulla parte emotiva dell'esibizione, voi cosa ne pensate? #Amici17 pic.twitter.com/jmoPdbDZlr — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 26, 2018 Ecco il momento clou del daytime di Amici 17, in onda venerdì 26 gennaio su Real Time. Amici 17, i concorrenti in gara Cantanti Einar Ortiz, Carmen Ferreri, The Jab, Yaser Ramadan, Black Soul Trio, Emma Muscat, Grace Cambria, Nicole ...

Biondo / Espulso da Amici 17 dopo un provvedimento disciplinare : sorpreso da Paola Turci a riposare : Biondo è stato raggiunto da un provvedimento disciplinare dopo il party organizzato nella scuola di Amici 17. Per lui, però, le porte della scuola potrebbero riaprirsi a breve…(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 12:30:00 GMT)

Amici 17 : Emma in lacrime con Paola Turci - poi cambia squadra (video) : "Questa sono io" Un confronto a cuore aperto tra Emma e @PaolaTurci. #Amici17 pic.twitter.com/nsCGE8ILO3 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 19, 2018 Se anche a voi Emma sta facendo venire i brividi mettete un ❤️! #Amici17 pic.twitter.com/GwAn5Gdmem — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 19, 2018 Emma o Carmen, voi da che parte state? #Amici17 pic.twitter.com/a3jHQlSIIX — Amici ...

Il provino di Maria Fortuna ad Amici 2018 emoziona Giusy Ferreri e Paola Turci : “Sei un leone che sta piangendo” (video) : Un nuovo ingresso nella scuola di Amici? È la sfida di Maria Fortuna ad Amici 2018 che, nel corso del pomeridiano di Real Time di martedì 16 gennaio si è esibita davanti ai professori di canto per tentare l'accesso al talent show di Mediaset. La strada verso il serale di Amici si fa sempre più articolata, i talenti in gara sono tanti, ma la nuova aspirante allieva della scuola si è presentata ai provini con una carica notevole, che ha colpito ...