America’s Cup 2021 | colpaccio di Luna Rossa | James Spithill torna in squadra!

oasport

(Di martedì 13 marzo 2018) Grande acquisto diche vuole fare le cose in grande per l’America’s Cup. Il vincitore delle edizioni 2010 e 2013 a bordo di Team Oracle,a fare parte del sodalizio italiano per cui aveva già militato nel 2007 (Prada perse la finale di Louis Vuitton Cup contro New Zealand). A confermare la notizia è statache si è così garantita le prestazioni dell’australiano, pluricampione mondiale in diverse classi, un predestinato nella vela che ha legato il suo nome alla mitica America’s Cup. (foto pagina Facebook) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter