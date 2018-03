Allegri | ' Non dobbiamo mollare l' osso'

L’Europa vuole Allegri : l’Arsenal si fa avanti ma il Psg non molla : L’Europa vuole Allegri: l’Arsenal si fa avanti ma il Psg non molla L’Europa vuole Allegri: l’Arsenal si fa avanti ma il Psg non molla Continua a leggere L'articolo L’Europa vuole Allegri: l’Arsenal si fa avanti ma il Psg non molla proviene da NewsGo.

Pronti a tutto per Max - l'Europa vuole Allegri : l'Arsenal si fa avanti ma il Psg non molla : I tabloid inglesi scrivono di contatti avviatissimi per il dopo Wenger con il tecnico della Juve ma anche a Parigi si prepara la sostituzione di Emery

Juventus - Allegri : ''Con l'Udinese snodo scudetto - finora bravi ma non abbiamo ancora fatto nulla'' : TORINO - Dimenticare la gioia europea con il Tottenham , quel 'risultato straordinario ottenuto su un campo storico per il calcio', per rituffarsi nella corsa scudetto affrontando l'Udinese in uno '...

Allegri : "Vincere - la Juve non ha scelta" : 'Domani non abbiamo scelta, dobbiamo prendere i tre punti: sarà una partita difficile'. Allegri chiede la vittoria alla Juve, attesa domani dall'Udinese: 'Loro - ha spiegato il tecnico - sono una ...

Juventus - Allegri raggiante : “complimenti ai ragazzi. Loro vincono le partite - non io” : E’ raggiante mister Allegri dopo il passaggio del turno della “sua” Juventus in Champions: “c’è da fare i complimenti a tutti per ciò che i ragazzi insieme alla società stanno facendo. Vincere a Wembley non era semplice, i ragazzi hanno saputo aspettare il momento giusto, rimanendo pazienti, e hanno colpito. Nel primo tempo abbiamo sofferto molto su delle palle perse, e Loro in questo sono micidiali: così abbiamo ...

Sacchi : 'Allegri Non cambia. Juve? Vince con gli episodi' : Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan e della Nazionale, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, per parlare di Tottenham-Juve : 'Partita aperta. Il 2-2 dell'andata pesa, ma non è un macigno. Per la Juve la qualificazione è possibile. Per la Juve è la partita ideale. Mi spiego: cercherà di ...

Juventus - Allegri con Dybala e Higuain 'Non voglio i supplementari' : TORINO - 'Higuain e Dybala domani giocheranno. Sono partite talmente importanti e belle che se non hai la condizione, fai comunque la prestazione'. Allegri rivela la presenza dei due argentini in ...

Juventus - Allegri : 'Higuain non convocato - ma fiduciosi per Londra. Gioca Dybala'. : VINOVO , TO, - Fuori Higuain, dentro Dybala. Londra può attendere, perché la Lazio fa paura. 'Domani sarà un passaggio determinante per il nostro campionato' dice Allegri alla vigilia, rievocando le ...

Juventus - Allegri : 'Higuain non ci sarà con la Lazio. Giocano Dybala e Buffon' : 1 di 4 Successiva VINOVO - Massimiliano Allegri inquadra in conferenza stampa i temi di Lazio-Juventus nella settimana che conduce al 'dentro o fuori' con il Tottenham in Champions League: 'Come sta ...

Juventus - Allegri : 'Higuain non convocato - ma fiduciosi per Londra' : 'Higuain tra i convocati non c'è'. Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri annuncia il forfait di Gonzalo Higuain per il match di domani all'Olimpico contro la Lazio: 'Oggi si è allenato ma ...

Allegri : 'Higuain non c'è - con la Lazio gioca Dybala' : 'Higuain non c'e'. Oggi ha fatto un po' di allenamento, ha un po' di fastidio, per Londra mancano ancora 5 giorni e dobbiamo essere fiduciosi e ottimisti. E' dolorante, altrimenti lo convocavo. Londra ...

Allegri: "Ora conta vincere. Scansopoli? Non sprechiamo energie" : Allegri: "Ora conta vincere. Scansopoli? Non sprechiamo energie" La conferenza stampa di Allegri alla vigilia della semifinale di ritorno con i bergamaschi

Allegri : 'Higuain non gioca' - Bernardeschi rischio operazione : Roma, 24 feb. , askanews, Riparte la caccia al Napoli per la Juventus di Massimiliano Allegri che domani avrà la possibilità di superare i partenopei battendo l'Atalanta ospite alle 18 allo Stadium. '...