Allegri | “Il Napoli non mollerà | quota 100 punti”

Juventus-Atalanta - Allegri : “Il Napoli non mollerà - domani dobbiamo vincere. Gioca Dybala e…” : Juventus-Atalanta , Allegri - Dopo la vittoria contro l’Udinese, la Juventus si prepara al match di recupero contro l’Atalanta. domani , alle ore 18:00, i riflettori dell’Allianz Stadium si illumineranno sulla sfida tra bianconeri e nerazzurri. Allegri , in conferenza stampa, è stato chiaro: “Servirà una Juventus attenta perchè il Napoli non mollerà fino alla fine”. “ Napoli ANCORA IN […] L'articolo ...

Alessandro Costacurta : “Il prossimo CT dell’Italia? Dobbiamo fare in fretta. Non mi avvicino ad Allegri - Spalletti - Conte” : L’Italia attende ancora di sapere quale sarà il prossimo CT della Nazionale. Alessandro Costacurta è in contatto con diversi allenatori ma al momento tardano ad arrivare delle riposte. L’ex difensore del Milan oggi è intervenuto al convegno Sport ed Economia tenuto presso il liceo Allende ed è stato molto chiaro: “Dobbiamo fare presto per scegliere il nuovo CT ma sono tanti gli allenatori già occupati a cui io non posso ...