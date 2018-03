Alle origini del terremoto di Ischia | «Colpa dell' abbassamento del Monte Epomeo»

Astronomia : il mistero della cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko ci riporta Alle origini del sistema solare : Le comete costituite da due lobi, come la cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, hanno origine quando i detriti provocati da una collisione distruttiva tra due comete si aggregano nuovamente. Queste collisioni potrebbero anche spiegare alcune delle strutture enigmatiche osservate su 67P. Questi sono i risultati di un nuovo studio condotto da un team internazionale, coordinato da Patrick Michel, ricercatore presso il laboratorio Lagrange. Da quando la ...

Alle origini dell'infausto destino del Pd : Domenica 4 marzo 2018 si è definitivamente chiusa una lenta e inesorabile agonia politica, durata cinque anni. Quella del Partito democratico. La data infatti in cui è iniziata la fine dell'esperienza del centrosinistra governativo non si colloca il 4 dicembre 2016, la domenica del referendum costituzionale rovinosamente fallito, e neppure il giorno delle Amministrative del giugno precedente, quelle di Raggi sindaco per intenderci, ...

Frida Tour - The Kolors al Quirinetta : 'Torniamo Alle origini - nei club' : Il grande pubblico li conosce per Amici di Maria De Filippi. E ora anche per Sanremo dove hanno esordito con Frida , Mai, mai, mai, . Ma i The Kolors nascono nei piccoli club. Ed è lì che ritorna il ...

Nokia 8110 - ritorno Alle origini con il telefono “a banana”. Ed è anche giallo : Indietro 26 febbraio 2018 2018-02-26T18:34:58+00:00 ROMA – L’iconico telefono a banana è tornato.Dopo il 3210 Nokia continua l’operazione nostalgia rispolverando un classico del 1996, l’8110.L’iconico slider, chiamato anche “banana phone”, torna in commercio in versione restaurata, pur mantenendo lo stile che lo rese famoso negli Anni 90. Il nuovo Nokia 8110 Il nuovo Nokia 8110 […] L'articolo Nokia 8110, ritorno alle origini con il ...

Francesco Monte è Giuseppe Cannavale/ Fedele Alle origini meridionali - la sua amicizia con Saro (Furore 2) : Francesco Monte è Giuseppe Cannavale: il personaggio interpretato dall'ex tronista ed ex naufrago dell'Isola dei Famosi nella fiction Furore 2 su Canale 5.(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 19:11:00 GMT)

Red Canzian - Testimone del tempo : «Ritorno Alle origini nel mio nuovo disco» : Voglio raccontare tutta la grande musica del mondo, quindi partirò con il rock 'n' roll di Little Richard, poi Elvis Presley, i Beatles, per arrivare ai grandi cantautori italiani da Gino Paoli a ...

Red Canzian racconta "Testimone del tempo" : "Sono tornato Alle mie origini" - VIDEOINTERVISTA : Uno spettacolo che racconta la grande musica del mondo. Voglio prendere per mano la gente: per chi lo ha vissuto sarà un ripasso, per chi non lo ha vissuto, l'opportunità di conoscere un periodo e un ...

San Valentino : dAlle origini della festa a come trascorrerla in Provincia di Savona : La festa di San Valentino è la festa dedicata agli innamorati. L'originale festività religiosa prende il nome dal santo e martire cristiano Valentino. La leggenda vuole che San Valentino sia stato il ...

Giovedì grasso 2018/ DAlle immagini di auguri ai dolci : quali sono le sue origini? : Inizia ufficialmente oggi il Carnevale con il Giovedì grasso che porta con sé tradizioni da rispettare e anche i primi auguri da fare sui social e via whatsapp. Ecco quello che c'è da sapere(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 12:55:00 GMT)

Tutto quello che c’è da sapere sul Carnevale - dAlle origini a chi ha inventato i coriandoli : Non pensate come solo a carri e coriandoli. Immaginate invece una giornata, o una settimana, in cui potete essere una persona totalmente diversa da quello che siete durante il resto dell’anno. Così gli antichi, ma anche il Rinascimento italiano (La poesia Carnevalesca per eccellenza è Il Trionfo di Bacco e Arianna di Lorenzo de’ Medici: «Chi vuol esser lieto sia, di doman non c’è certezza»), vivevano il Carnevale. Ovviamente greci e romani non ...

DAlle origini a Tavecchio - tutti i presidenti della Figc : ... vengono istituite le tre Leghe , l'Associazione Arbitri viene trasformata in Settore della Figc e nasce il Settore Giovanile Scolastico, per dare linfa ai vivai e migliorare il rapporto con il mondo ...

Nba - LeBron James : Alle origini del mito : King James è sotto i riflettori fin dai suoi primi passi nel mondo del basket: ecco 4 momenti, 4 diapositive, che immortalano i primi passi di LeBron sui sentieri della storia.. La stretta di mano ...

La Nintendo torna Alle origini. Ecco Labo - i giocattoli ibridi fatti di cartone : Abbiamo provato in anteprima le costruzioni della multinazionale di Super Mario nata nel 1889 come manifattura di carte da gioco. Usano i sensori della console...

Il fenomeno Baby gang. DAlle vere origini del male - per più integrati ed efficaci provvedimenti : Con l'esplosione in questi ultimi giorni, nella città di Napoli, del fenomeno Baby gang, il paese si ritrova di fronte a un ennesimo esempio di "incontinenza pulsionale aggressiva" di complessa matrice psicopatologica individuale, gruppale e sociale. Il ministro dell'Interno, On. Minniti, a Napoli, riferendosi ai fatti in questione, ha detto: "Atti di terrorismo urbano. Rischio emulazione. Chiedo l'aiuto dei cittadini: non si voltino ...