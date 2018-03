All' Auditorium Capitini arriva Paolo Migone

Le poesie di Charles Bukowski All'Auditorium. Il reading-musicale di Jacopo Ratini : 'Una passione nata per caso, tra gli scaffali di una libreria dove ho preso un libro di Charles Bukowski e da subito ho amato la sua poesia'. Racconta con passione il suo amore per il poeta maledetto ...

Gaglianico - Maggia : "Auditorium fiore All'occhiello del paese - sicurezza è nostra priorità" : ... di cui una ventina organizzate nell'auditorium, e già sei serate svolte nei primi due mesi del 2018, il comune di Gaglianico può definirsi senza dubbio una fucina di eventi.Dagli spettacoli che ...

Arctic Monkeys aprono il Roma Summer Fest All'Auditorium : Il Roma Summer Fest, il nuovo Festival dell'Auditorium Parco della Musica, si aprirà con uno show esclusivo degli Arctic Monkeys, la band che ha rivoluzionato il rock del nuovo millennio. Il 26 maggio,...

All'Auditorium San Carlo di Albenga il concerto di Mario Panciroli : Albenga. Giovedì 15 Marzo alle ore 21, All'Auditorium San Carlo , Palazzo Oddo, Albenga, concerto straordinario organizzato dall'Associazione Musicale Rossini con la collaborazione dell'...

All'Auditorium Varrone le musiche di Johannes Brahms : Sabato 3 Marzo, alle ore 18.00, nella splendida cornice barocca dell'Auditorium Varrone , Rieti - Via Marco Terenzio Varrone, n. 5, , l'Associazione culturale Polymnia, in collaborazione con l'...

Da Jennifer Egan a Camilleri - 'Libri come' All'Auditorium. Focus sulla Felicità : Non mancheranno gli incontri per le scuole, le mostre, gli spettacoli. Come lo scorso anno Libri Come inizia con un'originale inaugurazione in collaborazione con le Biblioteche di Roma: in 10 ...

Chiara Civello questa sera All'Auditorium - sul palco anche 2 percussionisti africani : Roma, 28 feb. , askanews, - Suonerà stasera a Roma, all'Auditorium Parco della Musica, Chiara Civello, la più brava e internazionale delle cantanti che abitano quella sfera musicale di confine tra ...

Auditorium - Libri come. Alla festa del libro in cerca della Felicità : In calendario ci sono anche appuntamenti dedicati alle scuole, mostre e spettacoli. L'evento, che in nove anni ha registrato la partecipazione di trecentomila persone, è stato è stato presentato dal ...

Roma - torna 'Libri Come' : All'Auditorium oltre 130 incontri : Come lo scorso anno l'inaugurazione coinvolgerà 10 biblioteche di Roma dove saranno presentati 10 libri da 10 scrittori . La serata finale, invece, sarà celebrata la musica, il costume e la politica del '68 nel cinquantenario del fatidico evento. Domenica 18 marzo, inoltre, sarà il giorno del primo appuntamento Romano de La Frontiera , il progetto sulle migrazioni dell'intellettuale ...

50 anni e sono ancora mia l’8 marzo All’Auditorium Parco della Musica : Presentato dal Centro Mediterraneo delle Arti e dal MiBact con la collaborazione di Heliconia, Giovedì 8 marzopresso l’Auditorium Parco della Musica /Sala Petrassi, andrà in scena 50 anni E sono... L'articolo 50 anni e sono ancora mia l’8 marzo all’Auditorium Parco della Musica su Roma Daily News.

Hollywood Vampires a Roma - cambio di location : la band suonerà All'Auditorium : Gli Hollywood Vampires, la band formata da Alice Cooper, Johnny Depp e Joe Perry, suoneranno domenica 8 luglio nell'ambito del Roma Summer Fest, all'Auditorium Parco della Musica. cambio di location ...

Il trio di Parma in concerto All'auditorium Boccherini : Il trio di Parma ancora una volta nel cartellone della stagione cameristica dell'Associazione musicale lucchese per il secondo appuntamento con l'esecuzione integrale dei Trii per violino, violoncello ...

Paolo Restani in concerto All'Auditorium di S. Maria in Gradi di Viterbo : Solista molto noto in Italia e all'estero ha tenuto recital nelle più importanti città e nelle più prestigiose sale concertistiche del mondo. Il programma, estremamente impegnativo dal punto di ...

Auditorium : la programmazione dal 4 All’11 febbraio Musica per Roma : La settimana si apre domenica con il grande evento dedicato al carnevale con l’Orchestra Popolare Italiana diretta da Ambrogio Sparagna, una festa per tutti, piccoli e grandi,... L'articolo Auditorium: la programmazione dal 4 all’11 febbraio Musica per Roma su Roma Daily News.