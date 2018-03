lastampa

: Allarme Censis: 5,7 milioni di giovani a rischio povertà entro il 2050 - LaStampa : Allarme Censis: 5,7 milioni di giovani a rischio povertà entro il 2050 - RIndrio : RT @LaStampa: Allarme Censis: 5,7 milioni di giovani a rischio povertà entro il 2050 - ANDREAZANETTIN : RT @LaStampa: Allarme Censis: 5,7 milioni di giovani a rischio povertà entro il 2050 -

(Di martedì 13 marzo 2018) Idi oggi? Saranno (in larga parte) i poveri di domani. Parliamo di precari, neet e lavoratori ingabbiati in occupazioni a bassa qualità e bassa intensità, un esercito di 5,7di lavoratori, secondo un focusConfcooperative dedicato a «Millennials, lavoro povero e pensioni» per i quali si prevede un futuro tutt’altro che roseo...