Alla Sapienza la voce delle donne saudite

Dall'archivio digitale al videomaking - le nuove professioni del made in Italy Alla Sapienza. : Roma, 9 gen. (Labitalia) - Preparare nuove figure professionali nel mondo della moda e del made in Italy, al passo con la rivoluzione dell'Impresa 4.0 e con competenze che vadano dall'archivistica digitale all'editoria (old e new media), passando per la semiotica e ...