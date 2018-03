Alessia Mancini incontra Flavio Montrucchio e scatta il bacio

lanostratv

: Trovate un uomo che vi guardi come @flaviomontrucch guarda Alessia Mancini ?? #Isola - IsolaDeiFamosi : Trovate un uomo che vi guardi come @flaviomontrucch guarda Alessia Mancini ?? #Isola - MarioManca : E fu così che la tenerezza di Alessia Mancini e Flavio Montrucchio salvò la serata. Cuoricini <3 #isola - IsolaDeiFamosi : Il televoto è ancora aperto! ? Chi vuoi eliminare dall’#Isola tra Alessia Mancini, Rosa Perrotta e Simone Barbato?… -

(Di martedì 13 marzo 2018)baciain direttaMarcuzzi ha annunciato ai telespettatori dell’Isola che staseraavrebbe ricevuto la sorpresa di, in seguito al cedimento che ha avuto durante la settimana a causa della mancanza dei suoi figli e di suoi marito. La bionda conduttrice ha però ammesso che il tutto sarebbe avvenuto attraverso un dolce inganno:avrebbe infatti detto alla naufraga che la produzione de L’Isola avrebbe voluto farle rifare la prova apnea, in quanto l’altra volta in diretta non era riuscita a concluderla positivamente.avrebbe dovuto aprire un forziere che si trovava vicino ad un palo in fondo al mare, ma per aprire il forziere avrebbe dovuto anche recuperare una chiave che si trovava sopra una barca. La naufraga non si aspettava minimamente che su quella barca avrebbe trovato suo ...