Aldo Moro | la figlia | ' Che palle per il quarantennale lo dico io | Balzerani e altri Br

"Aldo Morto_tragedia" - Timpano mette in scena l'assassinio Moro : ... come i giorni di prigionia dello statista, in una cella simile per dimensioni a quella che tenne prigioniero Aldo Moro, ricostruita al Teatro Orologio di Roma, trasmettendo una diretta streaming h24 ...

ANDREA PURGATORI/ Atlantide e l'omicidio di Aldo Moro "La nostra politica cambiò per sempre" : ANDREA PURGATORI, Atlantide: il giornalista ha parlato delle prime due puntate del programma di La7 che saranno dedicate all'omicidio di Aldo Moro. (Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 10:55:00 GMT)

Aldo morto. Venerdì al Comunale incontro con Rosy Bindi e spettacolo di Frosini Timpano - nel quarantennale della morte di Aldo Moro : ... 54 giorni di repliche dello spettacolo e 54 giorni di autoreclusione di Daniele Timpano in streaming in una cella ricostruita appositamente in teatro. Un'esperienza corporale e mentale quella che ...

Il trasformismo e il vuoto pneumatico hanno annichilito Renzi e Berlusconi. Di Maio e Salvini sono i due nuovi contenitori del Nord e del Sud del paese.

Caso Moro - ArnAldo Forlani : "Fermezza - ma ci furono errori" : Il rapimento e la strage della scorta 40 anni fa, il 16 marzo '78. Ancora oggi di via Fani e di tutto il Caso Moro rimangono irrisolti molti misteri

Roma - «a morte le guardie» e svastiche : imbrattata targa in memoria di Aldo Moro : Una scritta «a morte le guardie» con due svastiche ai lati è stata trovata questa mattina sulla base di cemento di una lapide commemorativa di Aldo Moro in via Stresa, a Roma....

Sfregiato il monumento a Aldo Moro - la figlia : 'Il male fiorisce dove chi può non fa il bene' : L'odio può essere affrontato e vinto definitivamente solo con l'amore. Un mondo privo di esempi porta inevitabilmente al caos' dice Luca Moro, nipote del presidente della Dc ucciso dai terroristi delle Brigate Rosse, commentando le scritte oltraggiose sulla lapide che ...

Roma – M5S: condanniamo duramente atti vandalici lapide Aldo Moro

