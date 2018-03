Al via i test per la versione mobile di Fortnite su dispositivi iOS

Bolivia è il nuovo singolo di Francesca Michielin da 2640 : audio e testo : Il nuovo singolo di Francesca Michielin è Bolivia. Il brano era già stato annunciato come terzo estrattp da 2640, ma solo nelle ultime ore è arrivata l'ufficialità da parte dell'artista con la data di uscita di Bolivia in tutte le radio. L'appuntamento è fissato per il 16 marzo. Il terzo singolo di Francesca Michielin arriva dopo Vulcano, con il quale ha segnato il suo ritorno in musica, per poi annunciare il nuovo disco con il singolo Io non ...

Torre Annunziata - Ferito in un agguato a via Cuparella - la testimonianza al processo contro figlio del boss del Penniniello : 'Non so chi ha sparato, non li ho visti in volto. E non immagino perché l'abbiano fatto, forse è stato un puro caso'. Poi si gira e saluta gli imputati. Testimone a processo è il 20enne Vittorio Nappi,...

Chiude il centro - residenti e volontari protestano : "Non mandate via i profughi" : C'è chi alza le barricate per non far arrivare i profughi e chi invece scrive al prefetto e al sindaco per chiedere di non Chiudere il centro di accoglienza. Succede a Cavoretto, un borghetto...

Papa : testi via Crucis di studenti Roma : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 8 MAR - Papa Francesco ha affidato quest'anno la preparazione dei testi per la Via Crucis del Venerdì Santo a un gruppo di giovani, coordinato dal professor Andrea Monda, ...

Roma - papa : testi via Crucis scritti da studenti liceo della Capitale : I ragazzi saranno coordinati da Andrea Monda, professore di religione, laureato in Giurisprudenza e Scienze Religiose, scrittore e saggista

#L8marzo : donne e discriminazioni - le testimonianze inviate a Sky TG24 : #L8marzo: donne e discriminazioni, le testimonianze inviate a Sky TG24 Raccontare le donne italiane, con le loro difficoltà e le loro proposte. Parte dal mondo del lavoro il nostro viaggio verso la giornata internazionale della donna, attraverso le storie di chi ci segue Parole chiave: ...

Santoloce-Monteverde : al via la bonifica di campo Testaccio : Roma – Santoloce-Monteverde: campo Testaccio dovrebbe iniziare oggi il suo iter di bonifica Roma – Di seguito le parole del presidente della Commissione Politiche sociali... L'articolo Santoloce-Monteverde: al via la bonifica di campo Testaccio proviene da Roma Daily News.

F1 - Test Barcellona 2018 : domani (7 marzo) si ricomincia. La startlist - gli orari e tutti i piloti al via. Come seguirli in tempo reale : Secondo giorno della seconda tranche quattro di Test per la F1 a Barcellona. Sul circuito del Montmeló, si riparte per un’altra giornata di Test importante per definire gli assetti delle nuove vetture in vista dell’esordio iridato in Australia a Melbourne. La Ferrari girerà con Kimi Raikkonen , portando avanti il programma di lavoro iniziato in maniera brillante da Sebastian Vettel quest’oggi, avendo ottenuto il miglior ...

SILvia TOFFANIN/ "Mi rassereno solo quando sono sicura di avere chiara in testa la storia del mio ospite" : SILVIA TOFFANIN annuncia gli ospiti delle prossime puntate di Verissimo: da Carlo Cracco ad Emma passando per Fabio De Luigi e Patty Pravo. Appuntamento speciale sull'Isola dei Famosi(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 18:54:00 GMT)

Ministero Trasporti : al via test auto senza pilota : Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha firmato il decreto che autorizza la sperimentazione di adeguare le strade ai veicoli senza pilota.

Stranger Place - nasce il contest di Huawei che regala smartphone e viaggi : Dal rapporto viscerale che buona parte di noi ha instaurato con il monolite interattivo che ci portiamo sempre dietro nasce il concorso Stranger Place di Huawei L'articolo Stranger Place, nasce il contest di Huawei che regala smartphone e viaggi è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

F1 - Test Barcellona 2018 : domani (6 marzo) si ricomincia. La startlist - gli orari e tutti i piloti al via. Come seguirli in tempo reale : Seconda quattro giorni di Test per la F1 a Barcellona. Sul circuito del Montmeló, si riparte dalle sessioni della settimana scorsa, quando è stato il meteo il vero protagonista, con freddo, pioggia e neve che hanno inevitabilmente condizionato il lavoro dei team. Stavolta il cielo dovrebbe essere clemente: la temperatura sarà clemente tra i 6 e i 17 gradi, mentre la pioggia potrebbe apparire soltanto giovedì. domani martedì 6 marzo si ...

Milano - tenta l’aggressione a un leghista in via Bellerio : fermato. Il testimone : “Aveva un’accetta e inveiva contro i politici” : Un uomo armato di accetta avrebbe tentato di aggredire un dipendente della sede leghista di via Bellerio, a Milano. Tutto è accaduto poco dopo le 16.30. Secondo un testimone, che ha avvisato le forze dell’ordine, l’uomo, un italiano di una cinquantina d’anni, stava percorrendo la strada inveendo contro i politici, in particolare leghisti e si sarebbe accanito sulla vittima, che però è riuscita a scappare per chiedere aiuto al ...

Pavia - adesivi per marchiare le case degli "antifascisti" : la Digos ascolta i testimoni : L'indagine affidata alla Digos che sentirà prima di tutto le vittime del blitz. Uno degli autori sarebbe stato ripreso dalle telecamere