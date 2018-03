Al Circo Massimo “Il Gladiatore in concerto”

Neve a Roma - si scia al Circo Massimo. In pista con snowboard e slittini : Arriva la Neve a Roma e per gli studenti è subito festa. Con le scuole chiuse tanti bambini e ragazzi si sono radunati al Circo Massimo con sci, snowboard e slittini . Mentre in piazza San Pietro si ...

Laura Pausini in tour nel 2018 - 2 concerti in Italia al Circo Massimo di Roma : prezzi dei biglietti in prevendita su TicketOne : Laura Pausini in tour nel 2018 toccherà tutto il mondo. Il grande debutto della tournée 2018 di Laura Pausini è atteso al Circo Massimo di Roma con due concerti-evento straordinari che si terranno il 21 e il 22 luglio. I biglietti per i due concerti Italiani sono disponibili in prevendita su TicketOne, online, via call center e in tutti i punti vendita autorizzati della penisola a più fasce di prezzo. I fan potranno scegliere tra l'acquisto ...