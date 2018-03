AIL | ecco l' iniziativa Uova in cerca d' Autore

Kingdom Come Deliverance : ecco un ispirato trAILer con i voti della critica : Warhorse Studios ha recentemente pubblicato un nuovo trailer per Kingdom Come: Deliverance, il peculiare RPG dello studio di Praga tanto apprezzato dai giocatori quanto criticato per una realizzazione tecnica non proprio impeccabile. Il trailer, chiamato "Accolades", evidenzia Come il gioco sia riuscito a raccogliere tantissimi voti positivi nonostante i propri difetti.In Kingdom Come: Deliverance prenderemo i panni del giovane Henry nella ...

Loro - il film di Sorrentino su Berlusconi : dai party hot a Veronica e Dudù - ecco il primo trAILer Video : La voce è identica e fa sussultare: un potente al tramonto, vagamente depresso o un'Araba Fenice. Il teaser trailer di Loro , il nuovo attesissimo film di Paolo Sorrentino che racconta Silvio ...

Ecco un nuovo trAILer per Sword Art Online : Fatal Bullet : Sword Art Online: Fatal Bullet riceve un nuovo trailer, rilasciato da Bandai Namco, nel quale possiamo dare un'occhiata al contenuto dei prossimi DLC che verranno lanciati uno dopo l'altro per il gioco, e in particolare sui personaggi che rappresentano.Il primo DLC, riporta Dualshockers, arriverà assieme a Yamikaze, Dyne e Moschettiere X. Il secondo DLC porterà Clarence e Shirley di Sword Art Online: Alternative Gun Gale Online, mentre il terzo ...

Way to the Woods : ecco un assaggio di questo viaggio spirituale con il nuovo trAILer : Way to the Woods ha iniziato a far parlare di se su Tumblr già due anni fa, riporta Dualshockers.Oggi il gioco, un gioco di esplorazione in 3D da intendere come un viaggio spirituale nei panni di un cervo, realizzato dal diciottenne Anthony Tan, si mostra in un interessante trailer.Il trailer non fornisce molti dettagli, possiamo sentire un delicato pianoforte suonare nel sottofondo mentre una luce ci guida attraverso il bosco, attraverso il ...

Super Smash Bros. : ecco l'analisi del trAILer di GameXplain : L'annuncio di Super Smash Bros. è sicuramente stato qualcosa capace di galvanizzare la community del gioco, per cui era solo questione di tempo prima che fioccassero in rete i primi video-analisi del misterioso trailer mostratoci, riporta Mynintendonews.La natura vaga del trailer rende difficile un'analisi univoca, perciò la maggior parte delle speculazioni sono state spese discutendo gli Inklings che vediamo combattere all'inizio del ...

The American Dream : ecco un nuovo trAILer per il videogioco che critica la società americana : The American Dream è uno dei giochi per la realtà virtuale più interessanti di questo mese per PlayStation VR e Oculus Rift, riferisce VRfocus.Il gioco è atteso per il 14 marzo mentre oggi possiamo vedere un nuovo trailer nuovo di zecca, in cui vengono mostrati alcuni spezzoni di puro gameplay.Come potevamo aspettarci si tratta di un gioco satirico, che critica lo smodato amore per le armi tutto Americano. Vedremo dunque le pistole essere ...

The Handmaid's Tale 2 - ecco un nuovo teaser trAILer : Se « The Handmaid's Tale » è da poco arrivata in Italia , dal 26 settembre in streaming su Tim Vision, e per vederla abbiamo dovuto attendere qualche mese, le cose andranno diversamente per la seconda stagione. I nuovi episodi della serie tratta dal romanzo di Margaret Atwood «...

Il Grinch : ecco il primo divertente trAILer del nuovo film d'animazione targato Illumination Entertainment - Best Movie : [Per tutti gli aggiornamenti sul mondo dell'animazione, non dimenticate di seguire www.Movieforkids.it ] Dimenticatevi della versione in carne e ossa di Jim Carrey : Il Grinch , mostriciattolo verde creato dal Dr. Seuss , diventa ...

Lost in Space : ecco il trAILer della nuova serie Netflix - : Netflix ha da poco diffuso sul web il primo trailer ufficiale di 'Lost in Space' . Il nuovo show ispirato all'omonima serie degli anni Sessanta, e sarà disponibile sulla piattaforma di streaming a partire dal 13 aprile 2018. A cinquant'anni dal suo debutto, ritorna in Tv questa versione della serie sci-fi, che il nuovo 'Lost in Space' rivisita in chiave drammatica e moderna. ...

Lost in Space - ecco il primo trAILer della serie reboot : Nel primo video diffuso qualche settimana fa avevamo visto le immagini piuttosto promettenti della partenza della famiglia Robinson alla conquista colonizzatrice dello spazio. Ora, però, il nuovo trailer della serie di Netflix Lost in Space parte proprio con un momento tragico: la nave su cui viaggiano i componenti della famiglia subisce infatti un danno e loro sono costretti ad atterrare su un pianeta che non conoscono e che potrebbe ben ...

Mary Poppins Returns - il sequel con Emily Blunt in arrivo nei cinema : ecco il trAILer : L'annuncio ufficiale, con tanto di trailer, ha mandato in visibilio i fan: la Disney ha infatti lanciato il sequel del film 'Mary Poppins', che nella versione originale è chiamato Mary Poppins Returns ...

Star Wars - Gli ultimi voti - ecco il trAILer che porta la politica italiana nella Galassia lontana - lontana - Best Movie : ... in cui i politici italiani incontrano il mondo di Guerre Stellari . Il connubio , come potete vedere qui sotto, è decisamente esilarante, con le voci originali e le immagini della trilogia montate ...

Ken il Guerriero - ecco il trAILer del nuovo anime : Il grande anniversario è appena passato: dal 1983, anno di uscita del primo manga dedicato a Ken il Guerriero, al 2017 sono passati infatti 35 anni. Presto però arriverà la vera celebrazione di questa importante data grazie al nuovo anime che gli farà da prequel. Fist of the Blue Sky: Regenesis è infatti la nuova serie animata che sarà lanciata in Giappone e in tutto il mondo il prossimo aprile, e racconterà appunta i fatti precedenti al mondo ...

Hunt Showdown : ecco il trAILer e i requisiti dell'Early Access : Nella giornata di ieri Crytek ha pubblicato a sorpresa su Steam in Early Access Hunt: Showdown, il peculiare titolo dello studio di Francoforte che miscela sapientemente meccaniche PvP e PvE in uno sparatutto con elementi roguelike.Un emozionante trailer dedicato a questa versione in Accesso anticipato ha prontamente accompagnato l'arrivo di Hunt: Showdown su Steam. Nelle sequenze del video viene spiegato senza mezzi termini il setting del ...