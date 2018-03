fanpage

: Addio a Pando, il cane poliziotto simbolo delle operazioni antidroga - maletaIt : Addio a Pando, il cane poliziotto simbolo delle operazioni antidroga - Guidotti62 : RT @naturaeambiente: Addio a Pando, cane antidroga di Firenze: “Ha aspettato il suo conduttore”: Il povero Pastore Tedesco… - Cirne_Ale : RT @CorriereAnimali: Addio Pando! -

(Di martedì 13 marzo 2018) La sua immagine era stata scelta per il calendario della polizia, poi una malattia grave lo ha portato via. Ha atteso fino all'ultimo il suo collega conduttore per un ultimo abraccio prima di morire.