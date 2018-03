Addio a Oskar Gröning | «il contabile di Auschwitz»

vanityfair

(Di martedì 13 marzo 2018) Foto: Hans-Jürgen Wege (t&w) Il suo compito era quello di registrare e classificare i beni sequestrati agli internati. Il criminale di guerra nazista, il «di», è morto a 96 anni. Era stato condannato nel 2015. In un caso che ha fatto riflettere sull’intricata interazione tra responsabilità morale, colpa criminale e conseguenze della complicità, il criminale di guerra, che non è mai salito al di sopra del grado di caporale, ha sempre insistito sul fatto di non aver ricoperto che un ruolo di back office nella gestione dei fondi confiscati agli ebrei ad. Nel 1985 l’inchiesta nei suoi confronti era stata chiusa perché si riteneva che non vi fossero sufficienti prove a suo carico. Quando fu condannato a quattro anni – contro cui i suoi avvocati fecero appello – ne aveva appena compiuti 94. Fu accusato di complicità ...