Addio a Luigi Necco | il giornalista volto storico di 90′ minuto

tvzap.kataweb

: È morto Luigi Necco: addio al giornalista di 90° minuto - Corriere : È morto Luigi Necco: addio al giornalista di 90° minuto - anperillo : Addio al grande Luigi #Necco. Per sempre nel cuore della famiglia #Rai e di milioni di telespettatori che non lo dimenticheranno mai ?? - LaStampa : Addio a Luigi Necco, volto storico di 90° Minuto -

(Di martedì 13 marzo 2018) Si è spento all’età di 83 anni, celebrenapoletano edel programma 90’della Rai negli anni degli scudetti del Napoli di Maradona: come riporta il sito di Repubblica,sarebbe deceduto all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove era ricoverato da alcuni giorni a causa di una grave insufficienza respiratoria. Ilpartenopeo era esperto anche di archeologia: un programma che ha seguito per anni e amava molto era “L’occhio del Faraone”. Tra i programmi da lui condotti si annovera anche anche l'”Emigrante”. Ildella Rai è stato per cinque anni anche consigliere comunale a Napoli, per il Pds. Negli ultimi anni si era dedicato, assieme alla Prefettura di Napoli e alll’ordine dei giornalisti della Campania, a progetti di legalità per le scuole., il cordoglio di De ...