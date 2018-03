Addio a Luigi Necco | il dolore di Paola Ferrari | ' Raccontò il calcio oltre il calcio'

ilmattino

: È morto Luigi Necco: addio al giornalista di 90° minuto - Corriere : È morto Luigi Necco: addio al giornalista di 90° minuto - anperillo : Addio al grande Luigi #Necco. Per sempre nel cuore della famiglia #Rai e di milioni di telespettatori che non lo dimenticheranno mai ?? - repubblica : Addio a Luigi Necco, il ricordo di Antonio Corbo: 'Allegro, preistorico e moderno, era lo zio colto della tv'… -

(Di martedì 13 marzo 2018) 'Sono molto scossa per la scomparsa di, lui ci ha ricordato come il giornalismo sportivo non sia fatto solo di pallone e digiocato. La sua storia parla da sola e riusciva davvero a ...