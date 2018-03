Addio a Ivano Beggio | patron di Aprilia

Milan Addio ufficiale - arrivano 4 milioni; Inter scatenata - cena per il nuovo 10 Video : Il calciomercato invernale di riparazione [ Video ] sta iniziando a regalare i primi 'colpi'. Le Milan esi stanno lavorando in maniera differente, con l'# Inter che ha messo a segno il primo colpo mentre il # Milan sembra non abbia in programma acquisti. Il direttore sportivo rossonero, Massimiliano Mirabelli ha dichiarato che nella sessione di gennaio il club di via Aldo Rossi operera' solo in uscita per piazzare gli esuberi. L' Inter , invece, sembra ...

Milan Addio ufficiale - arrivano 4 milioni; Inter scatenata - cena per il nuovo 10 : Il calciomercato invernale di riparazione sta iniziando a regalare i primi 'colpi'. Le Milanesi stanno lavorando in maniera differente, con l'Inter che ha messo a segno il primo colpo mentre il Milan sembra non abbia in programma acquisti. Il direttore sportivo rossonero, Massimiliano Mirabelli ha dichiarato che nella sessione di gennaio il club di via Aldo Rossi opererà solo in uscita per piazzare gli esuberi. L'Inter, invece, sembra non ...