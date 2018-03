Ad Shakhtar | ' Vicini a Nainggolan | su Fred e Bernard'

calciomercato

(Di martedì 13 marzo 2018) L'amministratore delegato delloDonetsk, Sergei Palkin ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport : 'sicuramente andrà via a giugno, se non al Manchester City al Manchester United. E' pronto per i migliori palcoscenici perché, oltre a essere bravo, è molto professionale. Se gli ...