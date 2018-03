Abe chiede azioni"concrete" a Pyongyang

Il primo ministro giapponese, Abe, ha chiesto azioni "concrete" alla Corea del Nord per la denuclearizzazione in vista del summit tra il presidente Usa Trump, e il leader nordcoreano Jong-un, previsto per maggio prossimo. Lo rivela l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap. Abe ha incontrato oggi il capo dell'Agenzia di spionaggio di Seul, il National Intelligence Service, Suh Hoon, che lo ha informato dell'incontro della settimana scorsa a Pyongyang con lo stesso Kim e con i vertici della nomenclatura nord-coreana.(Di martedì 13 marzo 2018)

