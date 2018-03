A Way out | due nuovi video gameplay per l' action co-op dei creatori di Brothers | A Tale

Leo e Vincent in fuga nel nuovo video gameplay di A Way Out : Questa mattina GamesRadar+ ha pubblicato un interessante video di gameplay per A Way Out, l'action cooperativo sviluppato da Hazelight Studios e pubblicato da Electronic Arts in arrivo su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Le sequenze del video mostrano i due protagonisti, Leo e Vincent, fuggire tra i reparti di un ospedale mentre sono inseguiti dalla polizia.Il video evidenzia il buon ritmo del gameplay, che passa velocemente tra i due personaggi e ...

Il director di A Way out si è prestato per registrare stunt in motion capture : Josef Fares è il director di A Way Out e dopo aver dimostrato il tuo talento come director in Brothers: A Tale of Two Sons, ora ha deciso di padroneggiare un nuovo mestiere, il motion capture.Egli ha infatti rivelato, riporta Playstationlifestyle, di essersi prestato in prima persona per tutte le registrazioni del motion capture di uno dei personaggi principali di A Way Out, Leo. L'altro personaggio del gioco, Vincent, è stato invece ...

A Way out entra in fase gold : L'uscita di A Way Out si avvicina sempre di più, il particolare titolo di Josef Fares che si discosta dai trend del mercato andando a proporre un'esperienza co-op per due giocatori, è in dirittura d'arrivo.Come segnala Comicbook, il director del gioco ha svelato che il suo A Way Out è entrato ufficialmente in fase gold, ovvero quella fase che precede la masterizzazione delle copie fisiche e dei codici di un titolo.Fares, nel suo tweet, si ...

HOW TO GET AWay WITH MURDER - "Ask Him About Stella". Recensione 4x12 : “Ask Him About Stella”, il dodicesimo della stagione, è stato un episodio di passaggio, in cui alcune figure sono emerse, ma che è servito a traghettarci verso il crossover con Scandal, l’altra serie prodotta da Shonda Rhimes. La puntata si concentra sullo psichiatra Issac Roa, che nella scorsa puntata durante il processo, non è riuscito a reggere il confronto con il suo passato ed è stato accusato di aver ucciso la figlia Stella. In questa ...

Il creatore di A Way out ritiene i titoli di Telltale e Quantic Dream "troppo passivi" : Il creatore di A Way Out, Josef Fares, è solito rilasciare particolari dichiarazioni e, ultimamente, ha parlato con EDGE riguardo la somiglianza tra i giochi Telltale e Quantic Dream e il suo A Way Out, un titolo che non potrà vantare il gunplay di Uncharted ma che garantirà una grande varietà.Come segnala Wccftech, Fares, in merito al paragone con le produzioni degli altri due studi, si è espresso parlando di una somiglianza solamente per la ...

ItWay - incassato earn-out di 5 - 2 milioni per attività cedute a Esprinet : Teleborsa, - Itway società a capo di un gruppo che opera nel settore dell'Ict, per la produzione di soluzioni nel comparto della cybersecurity, cloud computing e big data, comunica di aver incassato a ...

Video degli U2 ai Grammy Awards 2018 in Get Out of Your Own Way e XXX con Kendrick Lamar - contro Trump e razzismo : In apertura della cerimonia della 60a edizione del premio, gli U2 ai Grammy Awards 2018 hanno regalato una performance densa di significato politico unendosi al set di Kendrick Lamar. La band di Bono ha ritrovato il rapper con cui ha collaborato più volte negli ultimi tempi, aprendo le danze al Madison Square Garden di New York domenica 28 gennaio con un'esibizione spettacolare e intensa. E sin dall'inizio è parso chiaro che quel set avrebbe ...

Josef Fares : A Way out non avrà un gunplay al livello di Uncharted : Il director di A Way Out, Josef Fares, torna a parlare del suo gioco, un progetto che si discosta dai trend del mercato proponendo un'esperienza esclusivamente cooperativa a due giocatori e, riguardo l'idea alla base del titolo, il director si è già espresso in maniera abbastanza "colorita" tempo fa.Oggi, grazie alla segnalazione di Segmentnext, scopriamo che secondo Josef Fares quello che conta per A Way Out è la varietà e il non cadere mai in ...