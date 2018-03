A tutta Huawei P10 Lite | 10 cose uniche che non conoscete di questo telefono

A tutta Huawei P8 Lite anche nel 2018 : spunta l’aggiornamento B619 - le ultime sui problemi WiFi : Riprende inarrestabile la marcia riguardante lo sviluppo di uno smartphone come il cosiddetto Huawei P8 Lite. A poco più di due settimane dalle prime notizie relative all'aggiornamento B617, come riportato praticamente in tempo reale sulle nostre pagine, oggi 9 gennaio è la volta di una nuovissima patch che a stretto giro dovrebbe mettere piede anche in Italia. Mi riferisco al pacchetto software B619, considerando il fatto che in Rete sono ...