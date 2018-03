A sorpresa Checco Zalone sul palco di Zucchero a Bari | video in Angela

optimaitalia

(Di martedì 13 marzo 2018)suldiper unaai fan sulle note del brano. Il tour diha fatto tappa al Pala Florio diieri sera, lunedì 12 marzo, e l'artista ha accolto suluna vera celebrità del sud Italia:.Acclamato da vera star, come se fosse un suo concerto,ha quasi rubato la scena a: il palazzetto dello sport di, infatti, per qualche minuto si è unito al coro dicheha eseguito chitarra e voce."Forsenon lo sa ma non mi sono mai esibito gratis quindi ciao", ha esordito ironicamente e scherzosamente l'attore comico. "Poi lui non sa le mie canzoni, sono qui solo per salutarvi", ha proseguito prima di essere invitato dallo stesso pubblico ad eseguire almeno un pezzo.suldinon poteva che esaudire il desiderio dei suoi ...