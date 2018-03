A Roma una voragine ha inghiottito un' auto parcheggiata

Sei Nazioni 2018 : la Scozia ai raggi X. A Roma con cinque novità - una vittoria potrebbe valere il terzo posto : Una Scozia che alla vigilia del torneo sembrava poter essere della partita per la vittoria finale del Sei Nazioni di rugby, si è sciolta sul più bello: sconfitta all’esordio in Galles, debacle in terra irlandese. In mezzo le due vittorie con Francia ed Inghilterra, che hanno mostrato sprazzi di bel gioco. La Scozia è stata, finora, la formazione maggiormente deludente di questo torneo, e al momento si trova in quinta piazza, con otto ...

Piero Angela - Viaggio nell'antica Roma/ “Serve una nuova cultura : prepariamo i giovani al mondo che cambia” : Piero Angela, Viaggio nell'antica Roma: “Serve una nuova cultura: prepariamo i giovani al mondo che cambia”. Le ultime notizie sul noto divulgatore scientifico e il suo nuovo progetto(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 20:44:00 GMT)

Di Francesco : “Voglio una Roma spensierata” : Di Francesco: “Voglio una Roma spensierata” Il tecnico giallorosso sul ritorno con la Dimano: “Serve maggior continuità rispetto alle ultime gare” Continua a leggere L'articolo Di Francesco: “Voglio una Roma spensierata” proviene da NewsGo.

Roma-Shakhtar - Di Francesco : 'È una gara in cui non possiamo sbagliare' : ROMA - 'Vogliamo arrivare ai quarti, questo l'obiettivo domani sera' , dice il tecnico della Roma , Eusebio Di Francesco , alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions con lo Shakhtar . 'È una ...

Roma - Sant'Alisson dagli una mano tu : È più esaltante sapere che il tuo portiere è costantemente il migliore in campo oppure è più deprimente constatare che il tuo portiere è sempre tanto , troppo..., impegnato? Cioè, meglio avere un ...

Roma - nella birra artigianale una seconda possibilità : ecco il birrificio dei detenuti che recupera gli scarti di cibo : “AranCoella come Regina Coeli, no?”. Mirko sorride mentre mostra le etichette che sta per mettere sulle bottiglie di birra. È uno dei ragazzi che lavorano al birrificio “Vale La Pena”, un progetto di inclusione e di inserimento lavorativo per detenuti realizzato a Roma dalla onlus Semi di Libertà. Inizialmente finanziato dal ministero dell’Istruzione e da quello di Giustizia, ha alla base l’idea di avviare un’impresa “che si autosostenti”. ...

Barbara Bouchet fa retRomarcia : 'Se vivo con 511 euro? È una fake news'' : 'Io vorrei rettificare tutto questo, è una fake news' . Barbara Bouchet , intervistata da Cristina Parodi a Domenica In su Rai1, torna a parlare della sua pensione per smentire quanto riportato nei ...

Roma - anziana e diabetica sgomberata : “Una guerra tra poveri”. Il comune assicura : “Per lei pronta soluzione definitiva” : Diabete, problemi di cuore, invalidità e una pensione di meno di 600 euro al mese. Paola ha 74 anni e pochi giorni fa, il 7 marzo, è stata sgomberata dalla casa che occupava nel quartiere di San Basilio, borgata di case popolari nella periferia nord-est di Roma. Al momento dello sgombero è stata ricoverata all’ospedale Sandro Pertini. Potrebbero dimetterla domani, e lei non sa dove andare. Racconta di addormentarsi “con una radiolina”. “Se ...

Due milioni di euro - così anche il web parlerà in latino. Pronta una connessione con la lingua dell'antica Roma : Sono tanti, costruiti in tanti decenni, ma non 'si parlanò e sono 'distribuitì in giro per il mondo, in diversi siti web e con diversi formati. 'Oggi possiamo mutuare tecnologie e metodi sviluppati ...

Roma - palpeggia una donna sul bus ma è un’agente a fine turno : arrestato : L’ha palpeggiata, si è anche “appoggiato” e quando lei ha reagito ha anche tentato di baciarla. Ma un 39enne italiano, di origini congolesi, non poteva immaginare che la sua vittima sull’autobus della linea 64, a Roma, fosse una poliziotta, assistente capo in servizio alla squadra mobile proprio nella sezione reati contro le violenze sessuali. L’agente stava rincasando al termine del turno di lavoro: quando ...

Roma - Perotti : 'lo Shakhtar? Una sfida che definirà la nostra stagione' : Ieri sera Diego Perotti è rimasto in panchina per caricare le batteria in vista della sfida con lo Shakhtar di martedì sera. Nell'ultima partita disputata contro il Napoli, l'argentino ha dato ...

Roma. Cadavere nel lago a Nemi - forse di una trans scomparsa : Per avere la certezza dell'identità bisognerà attendere l'esito degli esami. A notare il corpo un pescatore

Da Reggio Calabria alla Romania : Archi conquista il cuore di Bucarest per una notte [FOTO] : Parte il jingle in versione house di 'Sarà perché ti amo', canzone dei Ricchi e Poveri che negli anni ottanta sbancò in mezzo mondo quella che identificava l'Italia della ripresa economica e della ...