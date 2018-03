A giugno Torino diventa la capitale mondiale della gastronomia

Esclusiva CalcioWeb – Torino - bloccato il giovane attaccante Damascan : arriverà a giugno a meno che… : Il Torino continua a lavorare sotto traccia per regalare a Mazzarri i rinforzi necessarri per cercare di centrare la qualificazione alla prossima Europa League. I granata intanto pensano anche al futuro. Nei giorni scorsi si è parlato molto di un interesse per il giovane attaccante Vitalie Damascan dello Sheriff Tiraspol. Ebbene, secondo indiscrezioni raccolte da CalcioWeb , il Torino avrebbe superato la concorrenza di Palermo e Maribor e ...

Calciomercato Torino - Ocampos oltre a Nestorovski per giugno : Uomini di fiducia del ds granata Petrachi in quest'ultimo periodo hanno seguito il Marsiglia in due occasioni: sul block notes l'attaccante argentino Lucas Ocampos , 23 anni, ex Genoa e Milan, che in ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 4 gennaio in DIRETTA : Juve - è quasi fatta per Emre Can a giugno. Mazzarri vicino alla panchina del Torino. Politano conteso da Inter - Roma e Napoli : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di trattative del Calciomercato invernale. Si preannunciano ore febbrili per i club di Serie A, che stanno intensificando le trattative di mercato per rinforzare gli organici e dare nuova linfa alla speranza di raggiungere i rispettivi obiettivi in campionato. La Juventus vuole stringere per Emre Can, che arriverebbe a gennaio o a giugno, mentre l’Inter è in cerca di un ...