A che punto siamo con il Centenario della Grande Guerra?

A che punto siamo coi vaccini e le scuole : Da ieri possono essere ammessi ad asili e materne solo i bambini vaccinati, ma intanto ci sono i primi dati positivi sugli effetti della legge

Ema : a che punto siamo con la sede : Dai ricorsi dell'Italia e di Milano, alla posizione del governo olandese e di Bruxelles, alla costruzione del nuovo edificio

[Il punto] La metamorfosi del M5s : ora vuole anche le Olimpiadi. La svolta potrebbe però essere pericolosa : ... dei Cinquestelle potrebbe rapidamente allontanarli da tutti quei movimenti antisistema, che sono stati tra i primi a sostenere l'ascesa della giovane creatura politica di Grillo e Casaleggio. Una ...

Sguardo attento all’ultimo aggiornamento Samsung Galaxy S7 e S7 Edge Wind : qualche appunto : Da qualche giorno risulta disponibile l'aggiornamento XXU2DRB6 per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge Wind, di cui vi abbiamo parlato la prima volta lo scorso 7 marzo. Ormai la distribuzione dovrebbe aver raggiunto un livello notevole, ed è per questo che abbiamo deciso di scendere più nei dettagli, per potervi meglio parlare di questo particolare pacchetto. Ricordiamo che si tratta di una build che include le patch di sicurezza di febbraio, il ...

Dragon Age 4 a fari spenti : a che punto è la lavorazione del gioco? : Le voci di corridoio sembrerebbero essere state confermate: un nuovo capitolo della saga Dragon Age è pronto ad approdare sugli scaffali nel prossimo futuro. Certo, non è ancora chiaro se questo nuovo prodotto riprenderà la numerazione originale (Dragon Age 4) oppure se sarà semplicemente un nuovo capitolo “collaterale”, ma è bastato semplicemente l'annuncio fatto da Mark Darrah, executive producer dell'intera serie, per mandare in brodo di ...

Internet quantistica - a che punto siamo? : Promette di essere una rivoluzione nel campo dell'informatica, delle telecomunicazioni e della sicurezza. Ma quanto manca a un'Internet quantistica?

Internet quantistica - a che punto siamo? : (Foto: Christopher Burns on Unsplash) Comunicazioni ultrasicure. Connessioni velocissime. Sincronizzazioni temporali ancora più precise. Una vera e propria rivoluzione, insomma, che promette di cambiare radicalmente il modo di scambiarsi informazioni. Sono solo alcune delle promesse che arrivano dalle équipe di fisici e ingegneri che, nei laboratori di tutto il mondo, stanno lavorando da ormai trent’anni alla realizzazione di una rete Internet ...

Il nuovo video di Effepunto - che va in cerca del futuro di 'Lambrate' : Dopo una lunga militanza nei Ministri, Effepunto è tornato sulla scena discografica firmando un nuovo lavoro intitolato Coccodrilli. Il terzo singolo estratto dal disco, Lambrate , è uno spaccato ...

Lutto nel Movimento 5 stelle. “Per noi una vittoria con dolore”. È morto a 40 anni - tra lo choc di colleghi e militanti. Prima la gioia dei risultati elettorali - poi la tragica notizia. “Un punto di riferimento - oltre che un amico” : Lutto nel Movimento 5 stelle. A pochi giorni dal voto che ha visto il Movimento 5 stelle raccogliere voti in quantità, arriva la notizia choc. Ad andarsene a 40 anni, nella giornata di lunedì 5 marzo 2018 intorno alle 16, dopo due settimane di coma, è Lorenzo Messineo che è morto all’ospedale di Chieri. La notizia della sua scomparsa ha sconvolto tutti. “Per noi una vittoria listata a Lutto, assolutamente”, così ha commentato Stefano Torrese, ...

“Orgasmo dell’uretra”. L’unico modo per il massimo piacere di una donna è questo. Altro che clitoride e punto G - ecco cosa la porta “su un altro pianeta”. Vuoi vederla “fuori di sé”? Fallo così e basta : Parliamo di orgasmo. Anzi, parliamo di orgasmo femminile. Una questione delicata per molti uomini che ancora non hanno capito come far impazzire di piacere la propria donna. Iniziamo con il ribadire un concetto che dovrebbe essere ormai assodato: le donne non sono tutte uguali e ognuna raggiunge l’orgasmo in modo diverso. Per esempio ci sono donne che raggiungono l’orgasmo se viene stimolato il loro clitoride e donne che invece raggiungono il ...

Giornata della donna : qualche spunto per festeggiare : In alternativa si può optare per un dopo cena all'insegna delle nuove tendenze del bartending e del mondo della mixologist. Spostandosi verso Parma, capitale della gastronomia dell'UNESCO c'è anche l'...

Elezioni regionali Lombardia e Lazio - a che punto siamo : Attilio Fontana (Foto LaPresse) Gli scrutini relativi alle Elezioni regionali inizieranno lunedì 5 marzo alle ore 14 ma gli exit poll delineano gli scenari in Lombardia e Lazio. Gli exit poll sono elaborazioni fatte a partire dalle risposte dei votanti all’uscita dai seggi e non offrono risultati certi. In Lombardia dovrebbe essere in vantaggio Attilio Fontana mentre nel Lazio alla guida della Regione ci sarebbe la riconferma di Nicola ...

Uscita verniciatura delle armi di Call of Duty WW2 : a che punto siamo? : Call of Duty WW2 avrà le armi personalizzate della Seconda Guerra Mondiale grazie ad un "lavoro di verniciatura", insomma armi dipinte con nuove skin. Di recente Sledgehammer Games ha reso noto infatti che i lavori di verniciatura personalizzati sono quasi terminati per Call of Duty WW2. A cosa serve questa novità? Prima di tutto bisogna specificare che il lavoro di verniciatura personalizzato permette appunto di creare, caricare e visualizzare ...

Formula 1 - Vettel nel Day-4 dei test : 'Presto per capire a che punto siamo. Il freddo vero nemico' : "Questo freddo ha limitato troppo il lavoro in pista, non solo il nostro ma di tutti", così Sebastian Vettel , pilota della Ferrari, durante una pausa del quarto e ultimo giorno dei test a Barcellona".