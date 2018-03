A 22 anni muore di fame | era appena sbarcato in Italia

Ragusa - migrante eritreo di 22 anni muore di fame. Era stato ricoverato in condizioni disperate : Un giovane eritreo di 22 anni è morto di malnutrizione. Non appena sceso dalla nave dell’ong spagnola Proactiva Open Arms, che trasportava 91 migranti approdati ieri a Pozzallo, è stato trasferito all’ospedale di Modica in condizioni disperate, malnutrito e con problemi respiratori. Dopo qualche ora le sue condizioni sono peggiorate e il giovane è morto. La salma si trova nella camera mortuaria dell’ospedale Maggiore. L'articolo ...

Ha un tumore e chiede aiuto a un naturopata : le prescrive fiori di Bach. Muore a 46 anni : Per combattere un tumore al seno chiede aiuto ad un naturopata, ma dopo pochi mesi si ritrova in fin di vita e quando finalmente si rivolge agli oncologi è troppo tardi. Vittima di questa vicenda è una donna di 46 anni, siciliana, morta circa un anno fa. A denunciare l'accaduto è stato l'oncologo del Cro di Aviano (Pordenone) Massimiliano Beretta, che mette in guardia, dalle colonne del Gazzettino, sull'affidarsi a questi ...

Treviso - perde il controllo dell’auto e finisce in un fossato : Andrea muore a 23 anni : Andrea Vanin, 23enne di Quinto di Treviso, stava tornando a casa da una serata con gli amici quando con la sua auto è finito fuori strada andando a schiantarsi prima contro un albero e poi finendo in un fossato. È morto sul colpo. Sul luogo gli inquirenti stanno effettuando i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell'incidente.Continua a leggere

Malore improvviso : muore poliziotto terremotato di 52 anni : Massimo Caporali ha perso la vita venerdì a causa di un improvviso Malore contro cui non c'è stato nulla da fare.Continua a leggere

Ereditiera muore a 80 anni e lascia cinque milioni di euro in beneficenza : cinque milioni di euro. A tanto ammonta l’eredità lasciata in beneficenza da Marita Carestia, morta lo scorso dicembre a ottant’anni. La donna ha voluto lasciare tre...

Treviso - Roberto come Astori : calciatore muore nel sonno a 34 anni : Roberto Tangorra, 34 anni e molto conosciuto nell'ambiente calcistico trevigiano, è morto per un malore improvviso nel sonno proprio come il capitano della Fiorentina: "Ci sono quelle mattine in cui ti svegli e ricevi notizie che non vorresti mai sentire".Continua a leggere

Malore improvviso - parrucchiera muore a 24 anni : era mamma di 2 bimbi : TAVIANO , Lecce, - muore a 24 anni. Maria Grazia Serra, giovane parrucchiera, è stata colta da un Malore improvviso e fatale ieri sera intorno alle 23.45 mentre aiutava il marito Pierluigi Valente nel ...

Lecce - colpita da un improvviso malore Maria Grazia muore a 24 anni : era mamma di due bimbi : E' successo a Taviano, nel Salento: Maria Grazia stava aiutando il marito nel bar di famiglia quando si è sentita male improvvisamente. Inutili i tentativi di salvarla. Lascia due bimbi di 3 e 5 anni. "Oggi il dolore è immenso per la tua perdita, mi basta ricordare la tua gioia di vivere, la tua spensieratezza".Continua a leggere