​L’Amore che cura | workshop con il coach Andrea Giuffredi e l’oncologo Claudio Pagliara

(Di martedì 13 marzo 2018) Un momento di riflessione e di formazione in cui la crescita personale incontrerà la Medicina ed i suoi nuovi orizzonti. Sabato 14 aprile 2018, dalle ore 20.00 alle 22.30, si terrà a Parma, negli spazi delle Officine ON/OFF (in strada Naviglio Alto 4/1) il“L’Amore che”, che vedrà protagonisti– ricercatore, oncologo, medico olistico e autore dei libri “La via della guarigione” e “L’amore è la medicina più potente” edito da Uno Editori – ed ile formatore, autore di “Riparti da te”, edito da ABeditore, e “Scopri chi sei” in uscita a breve per Mursia Editore. Durante l’incontro, il medico ed ilillustreranno ai partecipanti un percorso di miglioramento della salute, aumento dell’autostima e raggiungimento del benessere proprio e dei propri cari. “Una perfetta salute, una relazione felice, un’attività lavorativa di successo ed ...