Zuppe morbide e detox

vanityfair

(Di lunedì 12 marzo 2018) Gli esperti concordano: in vista della primavera occorre fare uno sforzo a tavola, andando ad alleggerire condimenti e portate. Fare, insomma, un po’ di sanoper prepararsi al cambio di stagione. Ed ecco che entrano in campo le. Golose,, composte a partire da ingredienti vegetali di stagione abbinati a cereali, spezie e legumi, le ricette di, creme e passati risultano tra le più cercate su Pinterest, che a inizio gennaio ha decretato che è tempo di dare il benvenuto al “souping trend”.LEGGI ANCHEAirc e la dieta anti tumore: prima cosa, attenzione al girovita E infatti anche su Amazon i libri di ricette dedicati allefatte in casa risultano in pole position (ultimo di quelli usciti: “Slow Soup For You” di Liz Stevens). Conferma il lato buono dellela naturopata Simona Sironi di Depuravita: «rispetto ai succhi, le...