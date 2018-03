Zona Franca Urbana | riunione operativa per il decollo atteso dal 2009

Meloni - FdI - - per Sardegna Zona franca : Io dico che la politica non deve mai avere paura di confrontarsi con i cittadini, perché i cittadini possono insegnarti qualcosa che tu non sai". "Se non mandiamo a casa la sinistra in tempi ...

Roghi - rivolte e degrado : Camping River Zona Franca per i rom : “Non c’è stata nessuna aggressione. Siamo andati a chiedere perché stavano fermando tutte le macchine che entravano e uscivano”. Così i rom del Camping River si difendono dall’accusa di aver intimidito i vigili che presidiano l’ingresso dell’insediamento di via della Tenuta Piccirilli. Il campo è stato dichiarato abusivo dal Campidoglio lo scorso 30 settembre. Doveva essere la prima ...

Sardegna - a Giave la benzina a 50 cent al litro non è un sogno. Ma la Zona franca : di Francesco Desogus In teoria sarebbe il terzo comune d’Italia, dopo Livigno e Campione d’Italia, in cui vige seppur non in modo identico, il regime di Zona franca. Si tratta di Giave, provincia di Sassari, un piccolo comune del Meilogu di poco meno 600 abitanti. La sindaca è una donna combattiva e determinata: Antonietta Uras, 51 anni, diploma di ragioniere, titolare di una piccola impresa di lavorazione marmi. D’autorità e ...

Zona Franca in Abruzzo : 770 le imprese che hanno fatto domanda : Così il presidente della giunta regionale abruzzese, Luciano D'Alfonso, questa mattina in conferenza stampa a Pescara, ha presentato l'esito della misura prevista dal ministero dell'Economia e dello Sviluppo, per la Zona franca urbana, comprendente i comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a partire dal 24 agosto 2016. 'La copertura ...