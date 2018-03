Zaia ora sfida Torino | Olimpiadi sulle Dolomiti

Elezioni - Zaia : “Se non si trova quadra - ok a governo per la legge elettorale. Con chi si parla? Con uomini di buona volontà” : “Se nessuno troverà la quadra ci sarà un governo che resta in carica qualche mese per fare la legge elettorale“. È quanto ha affermato Luca Zaia al suo arrivo a Milano per la riunione dei neo eletti leghisti. Il governatore veneto ha ribadito che la linea della Lega è di non fare “accordi partitici” al di fuori del centrodestra, ma di tenere aperto il dialogo con “tutti uomini e donne di buona volontà”. ...

Elezioni : Zaia - Salvini è il vincitore morale - a lui va responsabilità di governo : Treviso, 5 mar. (AdnKronos) - "Oggi penso che il vincitore morale di queste Elezioni sia Matteo Salvini". Così il presidente del Veneto, Luca Zaia ha commentato il risultato del voto. "Come dicevo io in tempi non sospetti, la politica del futuro non è quella degli schieramenti, ma delle leadership e

Veneto : Zaia firma intesa di collaborazione con Agenzia del Demanio : Venezia, 20 feb. (AdnKronos) – Il Presidente della Regione Luca Zaia ha sottoscritto con il Direttore nazionale dell’Agenzia del Demanio Roberto Reggi il testo di un protocollo d’intesa per lo sviluppo di iniziative di valorizzazione, razionalizzazione, dismissione ed alienazione del patrimonio immobiliare pubblico ricadente nel territorio regionale, che è uno degli obiettivi strategici della pianificazione regionale, anche al ...

Veneto - la maggioranza di centrodestra affossa lo stanziamento del governatore Zaia alla clinica per il cambio di sesso : La maggioranza di centrodestra della Regione Veneto (Lega Nord, Forza Italia e Fratelli d’Italia) sconfessa la potentissima e inossidabile giunta di Luca Zaia, votando contro un finanziamento che avrebbe dovuto lanciare il Centro Veneto per il cambio di sesso ad Abano Terme. Una struttura che era stata annunciata pomposamente come un’eccellenza sanitaria dagli stessi assessori i quali, di fronte all’aperta rivolta della propria ...

