: Ximena era irriconoscibile. Identificata grazie a un tatuaggio. Il cadavere della transessuale era nel lago di Nemi - HuffPostItalia : Ximena era irriconoscibile. Identificata grazie a un tatuaggio. Il cadavere della transessuale era nel lago di Nemi - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Un corpo affiora dal lago di Nemi: E' quello di Ximena. Il marito aveva denunciato che si era allontanata a piedi da #… - patriziagatto3 : RT @chilhavistorai3: Un corpo affiora dal lago di Nemi: E' quello di Ximena. Il marito aveva denunciato che si era allontanata a piedi da #… -

(Di lunedì 12 marzo 2018) Unè stato trovato oggi nel lago di Nemi, vicino a Roma. A dare l'allarme un pescatore che ha notato il corpo in acqua, quasi a riva. Sul posto i carabiniericompagnia e del nucleo investigativo di Velletri. Il corpo è quelloGarcia, un'argentina scomparsa a fine gennaio, transessuale. Il volto èper la lunga permanenza in acqua ma nei vestiti sarebbe stata trovato un cellulare con una sim intestata a lei e sulla schiena si intravede unsimile a quello che aveva. Del suo caso si era occupato «Chi l'ha visto?». Sul corpo nessun segno di violenza. L'identificazionealla sim di un cellulare trovato in una tascatrans e ad unsulla schiena.Si legge sul CorriereSeraLa drammatica svolta nel gialloscomparsa diGarcia, la transessuale argentina di 22 anni scomparsa lo ...