Xiaomi Mi MIX 2S | display ampio e senza notch!

Xiaomi Mi MIX 2S : dsiplay ampio e senza notch! : Trapelano nuove immagini del dispositivo Xiaomi Mi MIX 2S che rivelano il pannello frontale; sembra che l’azienda abbia saputo sbaragliare la concorrenza abbandonando il notch a favore di un display ampio e con i bordi davvero minimalI contorni della scocca non sono invadenti come anche le due lunette, una superiore quasi inesistente e l’altra inferiore più ampia, realizzate per ospitare alcuni componentiXiaomi Mi MIX 2SIngrandendo ...

Xiaomi Mi MIX 2S si mostra in due foto dal vivo : il notch non c’è : In attesa della sua presentazione ufficiale, lo Xiaomi Mi MIX 2S è apparso in Rete in due nuove immagini dal vivo. Guardiamole insieme e scopriamone le feature L'articolo Xiaomi Mi MIX 2S si mostra in due foto dal vivo: il notch non c’è proviene da TuttoAndroid.

Anche Xiaomi Mi MIX riceve le gesture a schermo pieno con MIUI 9 Global Beta : La nuova MIUI 9 Global Beta per Xiaomi Mi MIX introduce le gesture a schermo pieno, una funzione ripresa da quella di iPhone X e già vista nei dispositivi con schermo 18:9 del produttore cinese. L'articolo Anche Xiaomi Mi MIX riceve le gesture a schermo pieno con MIUI 9 Global Beta è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 2S rinuncerebbe al notch pur avendo tutto ciò che serve (foto) : Secondo queste immagini Xiaomi Mi MIX 2S avrebbe tutto quel che serve (fotocamera frontale, sensori, capsula auricolare) pur rinunciando al notch L'articolo Xiaomi Mi MIX 2S rinuncerebbe al notch pur avendo tutto ciò che serve (foto) è stato pubblicato per la prima volta su tuttoAndroid.

Xiaomi Mi Mix 2S ecco il video che conferma la piccola tacca della camera selfie : Un recente video mostra come effettivamente lo Xiaomi Mi Mix 2S abbia bordi ultra sottili con solo una piccola tacca dedicata alla camera selfie posizionata in alto a destra.Rumors passati e anche alcuna immagine render evidenziavano che il prossimo smartphone top di gamma di Xiaomi, il MI Mix 2S avrebbe una caratteristica molto interessante: bordi superiori estremamente sottili.Questo perché dalle immagini si evidenziava solamente una piccola ...

Xiaomi Mi MIX 2S : il teaser non conferma il notch - visibile però in un presunto video hands-on : Nonostante un breve video hands-on che mostra la presenza di un notch nell'angolo superiore destro del presunto Xiaomi Mi MIX 2S, il teaser ufficiale mostra un dispositivo senza alcuna interruzione che sarà presentato a Shanghai. L'articolo Xiaomi Mi MIX 2S: il teaser non conferma il notch, visibile però in un presunto video hands-on è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 2S con fotocamera frontale in basso - ricarica wireless e supporto ad ARCore : A tre settimane esatte dalla presentazione ufficiale di Xiaomi Mi MIX 2S, continuano a circolare indiscrezioni e anticipazioni sulle possibili funzionalità del nuovo smartphone, che promette di essere particolarmente performante e interessante. L'articolo Xiaomi Mi MIX 2S con fotocamera frontale in basso, ricarica wireless e supporto ad ARCore è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Lo Xiaomi Mi MIX 2S avrà una fotocamera con AI : n attesa della presentazione dello Xiaomi Mi MIX 2S, il colosso cinese ha deciso di anticiparci una delle feature che più lo caratterizzeranno. Ecco quale L'articolo Lo Xiaomi Mi MIX 2S avrà una fotocamera con AI è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 2S potrebbe avere uno screen-to-body ratio vicino al 100% : Xiaomi Mi MIX 2S è comparso in alcune presunte nuove immagini promozionali, stando alle quali il prossimo flagship del produttore cinese potrebbe avere uno screen-to-body ratio addirittura prossimo al 100%. Xiaomi Mi MIX 2S verrà presentato ufficialmente il prossimo 27 marzo. Nel frattempo scopriamo insieme queste presunte immagini promozionali. L'articolo Xiaomi Mi MIX 2S potrebbe avere uno screen-to-body ratio vicino al 100% è stato ...

Xiaomi Mi 6 e Xiaomi Mi MIX 2 ricevono lo sblocco col volto con la ROM cinese : Anche Xiaomi Mi 6 e Xiaomi Mi MIX 2 ricevono la possibilità di sbloccare lo smartphone con il volto grazie all'ultima versione di MIUI 9 China Developer, olte a una nuova funzione per le gesture a schermo pieno. L'articolo Xiaomi Mi 6 e Xiaomi Mi MIX 2 ricevono lo sblocco col volto con la ROM cinese è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 2S promette prestazioni incredibili mentre OPPO R15 avrà il notch : mentre Xiaomi promette che le prestazioni dello Snapdragon 845 utilizzato su Xiaomi Mi MIX 2S saranno decisamente strabilianti, un teaser conferma che anche OPPO R15 avrà il notch, in entrambe le edizioni in cui sarà commercializzato. L'articolo Xiaomi Mi MIX 2S promette prestazioni incredibili mentre OPPO R15 avrà il notch è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

XiaomiMi MIX 2S promette prestazioni incredibili mente OPPO R15 avrà il notch : Mentre Xiaomi promette che le prestazioni dello Snapdragon 845 utilizzato su Xiaomi Mi MIX 2S saranno decisamente strabilianti, un teaser conferma che anche OPPO R15 avrà il notch, in entrambe le edizioni in cui sarà commercializzato. L'articolo XiaomiMi MIX 2S promette prestazioni incredibili mente OPPO R15 avrà il notch è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 2S in una presunta immagine reale con lettore di impronte nello schermo : Una presunta immagine reale di Xiaomi Mi MIX 2S, che sarà presentato il prossimo 27 marzo, fa pensare alla possibilità che venga utilizzato un lettore di impronte integrato nel display, che potrebbe essere di tipo OLED. L'articolo Xiaomi Mi MIX 2S in una presunta immagine reale con lettore di impronte nello schermo è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Schermo OLED di Samsung per Xiaomi Mi MIX 2S e Xiaomi Mi 7 - forse con lettore di impronte nel display : Secondo i più recenti report provenienti dalla Cina, sia Xiaomi Mi MIX 2S che Xiaomi Mi 7 potrebbero utilizzare schermi OLED realizzati da Samsung. Sembra che lo Schermo di Mi 7 avrà un notch come quello di iPhone X e che ospiterà un lettore di impronte digitali. L'articolo Schermo OLED di Samsung per Xiaomi Mi MIX 2S e Xiaomi Mi 7, forse con lettore di impronte nel display è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.