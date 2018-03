Xiaomi Mi A1 | migliori cover e pellicole di vetro

chimerarevo

(Di lunedì 12 marzo 2018)Mi A1 ha segnato il debutto del marchio asiatico in un campo fino ad ora inesplorato. Abbandonata la celebre interfaccia MIUI,si è infatti cimentata nella creazione di uno dei primi smartphone con Android One, un nuovo tipo di release del sistema operativo di Google che promette lungo supporto e tempi di aggiornamento rapidi. Non tanto tempo fa abbiamo provatoMi A1 nella nostra recensione e dobbiamo dire che ne siamo rimasti colpiti in modo positivo. Soprattutto dopo l’arrivo di Oreo le prestazioni sono ulteriormente migliorate, confermando così il nostro giudizio. A impressionare di questo smartphone è oltre ogni modo l’equilibrio fra prezzo e prestazioni, forse il migliore sul mercato in questo ambito. Infatti, nonostante sia essenzialmente un dispositivo di fascia bassa, non esiste un solo reparto nel quale si faccia cogliere impreparato. Quindi, ...