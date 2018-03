Xiaomi Mi 7 con notch e riconoscimento facciale | le ultime news

Tutti contro Xiaomi Redmi Note 5 : ora tocca a Meizu E3 in arrivo il 21 marzo : Xiaomi Redmi Note 5 avrà presto un nuovo avversario. Il 21 marzo sarà presentato Meizu E3, con Snapdragon 636, 6 GB di RAM e doppia fotocamera posteriore. Peccato solo per il prezzo. L'articolo Tutti contro Xiaomi Redmi Note 5: ora tocca a Meizu E3 in arrivo il 21 marzo proviene da TuttoAndroid.

Anche Xiaomi Mi MIX riceve le gesture a schermo pieno con MIUI 9 Global Beta : La nuova MIUI 9 Global Beta per Xiaomi Mi MIX introduce le gesture a schermo pieno, una funzione ripresa da quella di iPhone X e già vista nei dispositivi con schermo 18:9 del produttore cinese.

Xiaomi lancia una campagna di crowdfunding per una piastra per capelli con power bank : Xiaomi ha lanciato ieri, in occasione della Festa della donna, una campagna di crowdfunding avente ad oggetto Moonlight, una piastra per capelli wireless che funziona anche come power bank. Xiaomi Moonlight è senza dubbio un prodotto insolito, scopriamola insieme.

Xiaomi Berlin con Snapdragon 632 avvistato su Geekbench : Xiaomi Berlin è un misterioso smartphone animato da un processore Qualcomm Snapdragon 632 con sei core e dotato di 3 GB di RAM e Android 7.1.2 Nougat

Xiaomi Mi A1 : 10€ di sconto con questo coupon! : Stavate aspettando il momento giusto per comprare uno Xiaomi Mi A1? Beh quel momento è arrivato grazie alla nostra collaborazione con il note e-commerce italiano online Honorbuy! Di seguito infatti potrete usufruire di uno speciale codice sconto sul prezzo dello Xiaomi Mi A1 sul quale, tra l’altro, Honorbuy ha già applicato un sostanziale sconto per tutti. Ma prima di acquistarlo però, date un’occhiata alla nostra ...

Xiaomi Mi Mix 2S ecco il video che conferma la piccola tacca della camera selfie : Un recente video mostra come effettivamente lo Xiaomi Mi Mix 2S abbia bordi ultra sottili con solo una piccola tacca dedicata alla camera selfie posizionata in alto a destra.Rumors passati e anche alcuna immagine render evidenziavano che il prossimo smartphone top di gamma di Xiaomi, il MI Mix 2S avrebbe una caratteristica molto interessante: bordi superiori estremamente sottili.Questo perché dalle immagini si evidenziava solamente una piccola

Xiaomi Mi MIX 2S : il teaser non conferma il notch - visibile però in un presunto video hands-on : Nonostante un breve video hands-on che mostra la presenza di un notch nell'angolo superiore destro del presunto Xiaomi Mi MIX 2S, il teaser ufficiale mostra un dispositivo senza alcuna interruzione che sarà presentato a Shanghai.

Xiaomi è a Milano e incontra Mauro Icardi : nuove partnership in vista - oltre al Mi Store? : Wang Xiang, vice presidente di Xiaomi, ha incontrato Mauro Icardi a Milano. Potrebbe esserci in vista una collaborazione con l'Inter? O il vice presidente era a Milano per le operazioni che precedono l'apertura del primo Mi Store in Italia?

Xiaomi presenta Xiaowa Robotic Vacuum Cleaner - un aspirapolvere robot economico : Xiaomi torna a proporre un aspirapolvere robot, realizzato questa volta in collaborazione con Xiaowa, decisamente più economico e abbordabile per chi non vuole spendere cifre decisamente importanti, senza però rinunciare alle funzioni più interessanti.

Xiaomi Mi MIX 2S con fotocamera frontale in basso - ricarica wireless e supporto ad ARCore : A tre settimane esatte dalla presentazione ufficiale di Xiaomi Mi MIX 2S, continuano a circolare indiscrezioni e anticipazioni sulle possibili funzionalità del nuovo smartphone, che promette di essere particolarmente performante e interessante.

Lo Xiaomi Mi MIX 2S avrà una fotocamera con AI : n attesa della presentazione dello Xiaomi Mi MIX 2S, il colosso cinese ha deciso di anticiparci una delle feature che più lo caratterizzeranno. Ecco quale

Xiaomi annuncia una nuova presa smart e un caricabatteria da 60 Watt con sei porte USB : Xiaomi sono arrivati nelle scorse ore due nuovi interessanti accessori: stiamo parlando di una presa smart e di un caricabatterie da 60 Watt con 6 porte USB

Xiaomi Mi Band 3 è in arrivo secondo il CEO dell'azienda Lei Jun : Uno dei fitness tracker più famosi sta per essere soppiantato da una nuova versione. L'annuncio del CEO di Xiaomi è inoppugnabile: Xiaomi Mi Band 3 è ormai in dirittura d'arrivo. Della nuova versione della Xiaomi Mi Band 2 si sa ben poco per ora, ma le parole di Lei Jun lasciano sperare a un lancio non troppo lontano nel tempo, magari in concomitanza con i due anni dalla presentazione della Mi Band 2.