WWE Fastlane 2018 11-3-18 Risultati e Report

(Di lunedì 12 marzo 2018) E’ l’ultima corsa prima di WrestleMania 34…benvenuti a WWE! Quest’oggi ci troviamo in Ohio, nella Nationwide Arena di Columbus e stasera scopriremo chi sarà ad andare nello Showcase of Immortals per affrontare da campione WWE il vincitore della Royal Rumble Shinsuke Nakamura. AJ Styles riuscirà ad uscire indenne dal 6-Pack-Challenge? Inoltre, Ruby Riott spodesterà Charlotte Flair? Randy Orton vincerà per la prima l’US Championship? Si parte con il consueto Kick-Off presieduto da Renee Young, insieme a Booker T, David Otunga e Sam Roberts. All’angolo social troviamo Charly Caruso, che avrà come ospite Dolph Ziggler. La prima cosa che scopriamo è che tra poco avremo un 3 Vs 3 tra i Breezango e Dillinger contro Gable & Benjamin e Rawley. Poi assistiamo alle interviste del NEW DAY, di JINDER MAHAL e dello stesso DOLPH ZIGGLER! E ...