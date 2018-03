Wolfenstein II The New Colossus | in arrivo il DLC Le Mirabolanti Imprese del Capitan

Wolfenstein 2 The New Colossus : il DLC "I diari dell'agente Morte Silenziosa" sbarca su PS4 - PC e Xbox One : Mentre le ultime notizie sull'apprezzato Wolfenstein 2 The New Colossus ci parlavano della versione Nintendo Switch, ecco che oggi arrivano novità sul nuovo contenuto per l'apprezzato sparatutto.Infatti, come segnala PCGamer, è ora disponibile il DLC "I diari dell'agente Morte Silenziosa". La nuova espansione di Wolfenstein 2 The New Colossus sbarca su PS4, PC e Xbox One e permetterà ai giocatori di vestire i panni dell'OSS Jessica Valiant, ...

Anche gli sviluppatori di Wolfenstein : The New Order e Wolfenstein II : The New Colossus cedono al trend dei giochi multiplayer? : "L'unico modo che ci permette di creare queste esperienze narrative estremamente immersive è concentrarci esclusivamente sul single-player. Avere la componente multiplayer in questo processo di sviluppo annacquerebbe semplicemente il tutto. Questo è il rischio se provi a fare entrambe le cose allo stesso tempo". Queste le parole del narrative designer, Tommy Tordsson Bjork, pochi giorni prima dell'uscita sul mercato di Wolfenstein II: The ...