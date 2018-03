WhatsApp | ecco il metodo per risparmiare la memoria dati del vostro smartphone

WhatsApp - ecco come rendere più sicure conversazioni e scambio di documenti : Nell’ottica di una società sempre più digitale e social e in un mondo umano e lavorativo immerso in una continua sfida a chi corre più veloce, Whatsapp ormai ha il dominio assoluto. Ha surclassato le mail, ha rottamato le telefonate e si è autoproclamato governatore delle comunicazioni per velocità, facilità d’utilizzo e fama. Basti pensare al numero di utenti mensili, pari ad oltre un miliardo e mezzo… Ma Whatsapp non è solo il piccione ...

Ecco il nuovo piano tariffario TIM Base e Chat : traffico gratuito verso WhatsApp & co. : TIM ufficializza oggi TIM Base e Chat, un nuovo piano tariffario Base che lascerà contenti coloro che fanno largo uso dei servizi di instant messaging L'articolo Ecco il nuovo piano tariffario TIM Base e Chat: traffico gratuito verso WhatsApp & co. è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

8 Marzo - Buona Festa della Donna : ecco le CITAZIONI e le FRASI più divertenti e significative per gli auguri su Facebook e WhatsApp in occasione della Giornata internazionale della donna : L’8 Marzo, Festa della donna, è dedicato alle lotte che sono state portate avanti dalle donne, alle loro conquiste, senza mai dimenticare le discriminazioni e le violenze di cui sono vittime ancora oggi. E’ un’occasione per condividere FRASI, foto e video con le amiche e le colleghe, per fare degli auguri simpatici e perché no, che facciano riflettere sull’importanza di questa ricorrenza. Di seguito proponiamo una selezione di ...

8 Marzo - arriva la Giornata internazionale della donna – Ecco i VIDEO più simpatici e significativi per gli auguri di “Buona Festa della Donna” su Facebook e WhatsApp : Giornata internazionale della donna – Il giorno dell’8 Marzo, Festa della donna, è dedicato alle lotte che sono state portate avanti dalle donne, alle loro conquiste sul piano dei diritti, senza mai dimenticare le discriminazioni e le violenze di cui sono vittime in molte parti del mondo ancora oggi. Sono in molti in questa occasione a condividere frasi, foto e VIDEO con le amiche e le colleghe, per fare degli auguri simpatici e ...

Giornata internazionale della donna – 8 Marzo - “Buona Festa della Donna” : ecco le IMMAGINI e le GIF più belle per gli auguri su Facebook e WhatsApp [GALLERY] : 1/46 ...

“L’ultimo messaggio WhatsApp prima di morire”. Le parole di Davide Astori. Ecco come sono trascorse le decisive ore del capitano della Fiorentina : Una morte improvvisa arrivata a soli 31 anni. Il decesso di Davide Astori ha lasciato tutti senza parole. Non riescono a darsi pace la compagna Francesca fioretti e i familiari che in queste ore attendono i risultati dell’autopsia che finalmente svelerà la cause che hanno strappato alla vita il giovane sportivo. Le ultime ore del capitano della Fiorentina sono state quelle di un giovane uomo come tutti gli altri. Qualche partita ...

WhatsApp - nuova truffa della lotteria/ Non cliccate sul link : ecco come riconoscerlo : WhatsApp, nuova truffa della lotteria: non cliccate sul link o il vostro smartphone sarà a rischio. In rete circola un messaggio truffa che punta a danneggiare il vostro dispositivo mobile(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 14:49:00 GMT)

Arriva la Festa della Donna 2018 : ecco le curiosità e le immagini per gli auguri su WhatsApp e Facebook [GALLERY] : 1/21 ...

Buongiorno e Buon 1° Marzo 2018 : ecco le immagini più belle da condividere oggi su Facebook e WhatsApp [GALLERY] : 1/48 ...

#WhatsApp dice addio alle catene di Sant’Antonio? Lo vedremo nel nuovo aggiornamento. Ecco le novità : Ci sono persone che amano a dismisura tutto quello che può essere inoltrato en che possa creare catene di Sant’Antonio. Dai messaggi per vedere quanti ti vogliono bene, che incitano il rinvio a 5, 10 amici sperando di vedere tornati indietro gli stessi sms, a quelli che promettono fortuna o che minacciano sventure. Spesso vengono create per diffondere virus. Insomma ce ne sono per tutti i gusti. Fortunatamente però la maggiorate degli ...

WhatsApp fa esaurire la memoria dello smartphone - ecco i trucchi per risparmiarla - : Niente paura però, il modo di risolvere questo piccolo inconveniente senza dover rinunciare ad usare l'app più famosa al mondo c'è. Ci sono infatti piccoli accorgimenti che possono aiutarci a non ...

WhatsApp : addio alle catene di Sant'Antonio - ecco quello che accadrà : WhatsApp è la famosa applicazione di messaggistica conosciuta ormai in tutto il mondo. Grazie alle tante funzioni che l'app offre, di anno in anno gli utenti che fanno uso della piattaforma sono aumentati. Inizialmente l'app permetteva solo di inviare messaggi e foto ma successivamente, con i nuovi aggiornamenti, sono state introdotte nuove funzioni come la possibilità di chiamare e video-chiamare. Con una connessione ad internet l'utente è in ...

WhatsApp - occhio ai ”messaggi incancellabili” : ecco quando la funzione ”elimina” non può essere utilizzata : Qualche mese fa Whatsapp ha introdotto la possibilità di cancellare messaggi inviati per errore. Un’operazione che va fatta entro e non oltre i 7 minuti. Ma sembra che non sempre basti essere veloce. Perché, come si legge su thenextweb.com, quando un messaggio viene citato, sia nelle chat che in una conversazione a due, cioè quando si risponde a un messaggio in particolare con la funzione ‘Rispondi’ il testo continua a ...

Ecco l’ennesima fake news che gira su WhatsApp : ignorate e cancellate il messaggio : Ci sarà mai fine alle fake news e alle bufale? Molto probabilmente no, almeno in tempi brevi, e i motivi sono molteplici, ma non siamo qui per parlare di questo, bensì per mettervi in guardia contro l'ennesima bufala che gira su WhatsApp. L'articolo Ecco l’ennesima fake news che gira su WhatsApp: ignorate e cancellate il messaggio è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.